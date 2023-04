Lieselot Del’haye uit Ieper brengt dichtbundel ‘Tussen de tranen door’ uit: “Mijn gevoelens wegschrijven”

Als millenniumbaby nu al een tweede dichtbundel loslaten op de wereld: het is een prestatie om trots op te zijn. Nog meer als je gaat grasduinen door de gedichten die een heftige inhoud hebben, want dichteres Lieselot Del’haye uit Ieper heeft al heel wat meegemaakt in haar jonge leven.

Vanaf de eerste tot de laatste pagina grijpen de gedichten uit ‘Tussen de tranen door’ van Lieselot Del’haye (22) je bij de keel. Bij het lezen ervan geeft ze een intieme inkijk in haar heftig leven waar donkere gedachten en zware diagnoses een onderdeel van vormen. “Als eerste kreeg ik emetofobie (overgeefangst, red.). Ikzelf heb er heel lang alleen mee geworsteld, maar door andere online hulplijnen te contacteren, deelde ik uiteindelijk mijn angst voor overgeven”, vertelt Lieselot.

“Op mijn twintigste werd dan ook nog een autismespectrumstoornis (ASS) bij me vastgesteld toen ik opgenomen werd in een PAAZ. Dat is een Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis, bedoeld voor kortdurende vrijwillige opnames van volwassenen met een milde psychiatrische problematiek. Mijn ouders wisten dat ik anders was, maar daar heeft de ‘rest van de wereld’ zich niets van aangetrokken. Sinds twee jaar komt er een auticoach bij me langs en zij zag geen kernautisme in mij, wel een combinatie van ASS en ADHD. Na bijkomende tests bleek dus dat ik ook nog ook ADHD heb.”

Toverfee

Lieselot rondde haar studies humane wetenschappen af in 2018 in Ieper. “Na veel richtingen te hebben geprobeerd in het hoger onderwijs ben ik nu in afstandsonderwijs voor hondentrimster aan het leren. Dat ligt namelijk ook dicht bij mijn hobby: bezig zijn en opleren van mijn (hulp)honden. Verder rij ik ook paard. Ikzelf heb twee fantastische ouders die ik op handen draag en ik voel me ook gesteund door mijn broer Hannes.”

“Je moet leren accepteren wie je bent, want iedereen is uniek én mooi”

We willen weten welke van de drie diagnoses – emetofobie, ASS of ADHD – een toverfee mag doen verdwijnen en schrikken van haar antwoord. “Het liefst zou ik ze alle drie willen wegtoveren, maar tegelijk ook geen enkele. Zonder deze combinatie ben ik niet wie ik ben. Zou ik anders zijn dan nu en dat wil ik niet. Hoe lastig het ook is, niemand kan me veranderen, dus ook het toverstokje niet. Je moet leren accepteren wie je bent, want iedereen is uniek én mooi.”

Opname

Reacties van buitenstaanders zorgen ervoor dat haar strijd nog tien keer erger wordt. Soms zijn zelfs therapieën, hulpverleners en familie niet voldoende. “Daarom heb ik onlangs de keuze gemaakt om even in opname te gaan. Het lijkt zwak om voor een opname te kiezen, maar voor mij is dat juist sterk. Ik heb de moed om aan mezelf te werken, wat er ook gebeurt. Dat ik nu iets meer hulp nodig heb, is heel normaal. Tijdens mijn strijd bleef ik gedichten schrijven om mijn gevoelens weg te kunnen schrijven. Drie jaar geleden schreef ik mijn eerst dichtbundel en nu is dus mijn tweede verschenen. Als vernieuwend element heb ik er deze keer eigen tekeningen in verwerkt om mijn pijn en verdriet een beetje te visualiseren. Het enige wat ik weet, is dat ik er mee moet leren leven. Dat is jammer genoeg niet altijd eenvoudig.”

Energiegevers

In haar dichtbundel bedankt Lieselot naast haar familie ook haar huisdieren, waarvan ze zegt dat het voor hen is dat ze verder blijft ademen. “Dat klopt. Vooral voor mijn honden blijf ik leven. Ze zijn de enige die me de energie nog geven om verder te gaan. Ook mijn ouders zijn een bron van steun. Ze laten alles aan de kant liggen voor mij. Iets waar ik hen heel dankbaar voor ben.”

“Zonder mijn diagnoses zou ik anders zijn dan nu en dat wil ik niet”

“Spreek erover, zoek op tijd hulp”, is dan ook haar raad die ze zou geven aan mensen met dezelfde diagnose. “Hoe langer je wacht om hulp te zoeken, hoe moeilijker het proces naar geluk is. Of zoals op de achterkant van mijn trui staat: ‘dear person behind me, life is a better place with you in it’. Ik wil graag nog dit zeggen: stop met oordelen, want dit kan iedereen overkomen! Of zoals het gezegde zegt: ‘don’t judge a book by its cover’ (beoordeel een boek niet op basis van de kaft, red.).”

Dichtbundel ‘Tussen de tranen door’ (16,99 euro – 70 pagina’s) van Lieselot Del’haye kun je bestellen via haar persoonlijke Facebookpagina en de website boekscout.nl.