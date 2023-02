Lies Gallez debuteert met poëziebundel ‘honger, heteronormativiteit en heelal’

Met de poëziebundel ‘honger, heteronormativiteit en het heelal’ (uit bij Querido) debuteert de naar Antwerpen uitgeweken Brugse schrijfster Lies Gallez (32) als dichteres. Vorig jaar won ze diverse literaire prijzen met haar verhalenbundel ‘Het water vangen’.

Vanwaar die verandering van literair genre? “Misschien is het een terugkeer naar mijn eerste liefde? Als meisje van acht nam ik deel aan een zoektocht in het Gezellemuseum. Ik moest zelf een gedichtje schrijven en kreeg poëzie als prijs. Toen ik die gedichten las, verlangde ik om zo mooi te kunnen schrijven. Het was liefde op het eerste gezicht.”

Lies Gallez, die in Antwerpen les geeft aan nieuwkomers, mag gerust een geëngageerde schrijver genoemd worden: “Voor mij is poëzie liefde en warmte geven. Ik raak in mijn gedichten gevoelige thema’s aan die mij beroeren: mijn kleine ik die midden in een moeilijke wereld staat, waar hetero nog altijd de norm is en die ten prooi is aan klimaatverandering. Er zit een klankspel in, ik speel met woorden, maar gebruik geen rijmschema’s.” (SVK)