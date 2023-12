Het fotojaarboek ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ is vanaf nu te koop. Op de voorpagina een foto van Lighterfield on stage. “Niet zomaar gekozen”, vertelt fotograaf Kurt Desplenter. “Het was een leuk, uniek project waar veel Lichterveldse muzikanten aan deelnamen.” Het voorwoord komt van Hans Cools, die dit jaar het Bronzen Accordeonnetje won. Een voorwoord waarbij Hans te rade ging bij ChatGPT. VRT-journalist Johny Vansevenant interviewde achtereenvolgens Kurt Desplenter, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn, Sander Haeghebaert en Kurt Dely. Sander komt maar liefst vier keer voor in het jaarboek. Kurt Dely is uitbater van De Bossneppe, het ijssalon aan de Heihoek dat dit jaar 25 jaar bestaat. Het fotojaarboek wordt verkocht in enkele Lichterveldse winkels. (JW/foto Kurt)