Levende boeken in de Poperingse bibliotheek

Praten met een ‘levend boek’ was dit weekend mogelijk in de Poperingse stadsbibliotheek. In de Levende Bibliotheek zijn de boeken mensen van vlees en bloed en hebben vooroordelen aan den lijve ondervonden. Mensen deden hun verhaal om taboes te doorbreken en als deelnemer kreeg je de kans om in gesprek te gaan.

Het project ‘Levende bib’ werd op poten gezet door Bibliotheek Poperinge, samen met Heilig Hart Ieper en Avansa Oostende-Westhoek. Dit initiatief werd voor het eerst in de Westhoek. “Op reis in 2018 in Scandinavië, kreeg ik een flyer over een ander Levende Bibliotheek-evenement in handen. Het concept was mij toen geheel onbekend, maar omdat het zo grensverleggend en interessant is, stelde ik het in onze bib voor. Bleek dat dit soort activiteit al langer in de wereld op publieke plaatsen wordt opgezet. Samen met de partners van H.-Hart en Avansa zijn we ons evenement beginnen plannen”, vertelt bibmedewerker Stefaan Kempynck. “Dit is een primeur voor onze Westhoek. We vinden het belangrijk dat dit in onze streek kan plaatsvinden, omdat het algemeen bekend is dat in onze plattelandsregio emoties en open spreken over anders-zijn vaak nog veel te weinig aan bod kunnen komen.”

Twaalf mensen deden hun verhaal om taboes te doorbreken. Er waren verhalen over leven in armoede, het gevecht tegen kanker, alcoholmisbruik, hoogsensitiviteit, depressie… “De Levende Boeken zijn mensen die vooroordelen aan de lijve ondervonden en door deel te nemen aan de Levende Bibliotheek willen ze zo helpen om stereotypen te doorbreken. Deze eerste editie is zeker een succes en voor herhaling vatbaar, want elk levend boek is zo goed als volzet. Van andere steden en gemeenten kregen we al de vraag of het mogelijk is om dit project ook bij hen op poten te zetten. Met de Kunstacademie wordt ook gekeken of een podcast over onze Levende Boeken mogelijk is”, aldus Stefaan. “Twee levende boeken konden er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, maar er wordt gekeken om deze gesprekken in de toekomst te laten plaatsvinden.”