Levende Bibliotheek zet verhalen rond veerkracht in de kijker in Roeselare

Ongeveer 700.000 Vlamingen kampen momenteel met psychische problemen. Om dat probleem aan te kaarten organiseerden het Roeselaarse kenniscentrum ARhus en de Kliniek Sint-Jozef Pittem op vrijdag 27 januari het ontmoetingsevenement ‘De Levende Bibliotheek, een open boek over het leven’.

Tijdens het evenement zetten de partners samen passende verhalen in de kijker. Zowel medewerkers als gewezen patiënten van de kliniek kwamen langs in het kenniscentrum om er te vertellen over verlies en ziekte, maar vooral ook om te tonen dat er hoop, herstel en veerkracht is.