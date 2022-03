Letterzetter en stadsdichter Jonas Bruyneel stelt poëziebundel ‘broedland’ voor

Bij Uitgeverij PoëzieCentrum verscheen het boek ‘broedland’, het poëziedebuut van auteur en muzikant Jonas Bruyneel (33).

Niet toevallig is het vandaag de Wereldpoëziedag. Een dag ingesteld in 1999 door de Unesco met als doelstelling het lezen, schrijven en publiceren van poëzie te bevorderen en de taalkundige verscheidenheid via poëtische expressie onder de aandacht te brengen.

In ‘broedland’, wel degelijk geschreven zonder hoofdletter, verkent Jonas het spanningsveld tussen de slijtende mensen die in zijn lichaam een plaats zoeken. “In mijn gedichten vloeit het ruimtelijke over in het menselijke en valt het lichaam samen met de onherbergzame en aangetaste plaatsen waarnaar het verlangt. Ik zie het als nieuwbouwruïnes”, duidt Jonas, die in 2015 debuteerde met de bekroonde verhalenbundel ‘Voorbij het licht’. In 2019 volgde de historische roman ‘Vijd’.

Ook muzikant

Tussen 2017 en 2019 was hij als eerste Letterzetter van Kortrijk, de stadsdichter van de stad. Hij bracht onder de noemer ‘Spiegels’ woordkunst steviger in de openbare ruimte en stichtte het collectief De Lettertypes. Daarnaast maakt hij muziek onder de naam momoyo.

Jonas Bruyneel stelt ‘broedland’ ook op de planken voor. Samen met altvioliste Esther Coorevits zette hij enkele gedichten op muziek. Juno Kerstens begeleidt op contrabas.

Het poëziebundel kost 22 euro.