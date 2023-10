Leslie D’Hondt (43) debuteert met roman ‘Rauwdag’: “Maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen”

Leslie D’Hondt (43) brengt met Rauwdag haar debuutroman uit. Met als onderwerp een bejaarde man die suïcide wil plegen, gaat het niet om een alledaags boek. Via flashbacks brengt Leslie ook lichtheid en warmte om het verhaal in evenwicht te houden.

“Het zaadje voor dit boek werd meer dan tien jaar geleden geplant door een gesprek waarin verteld werd over een bejaarde man die suïcide had gepleegd. Ik vond dit heel confronterend ook omdat ik suïcide niet meteen linkte aan deze leeftijdsgroep”, vertelt Leslie D’Hondt (43) uit Zwevezele die als docent werkt in de lerarenopleiding in VIVES Brugge. “In de jaren daarop volgde ik via mijn werk een aantal sessies over suïcidepreventie en ook daar viel me in de cijfers de sterke aanwezigheid van bejaarde mannen op.”

Twee jaar geleden besloot ze dat ze het verhaal van een fictieve bejaarde man die overweegt om suïcide te plegen, wilde neerpennen. Die man werd George, een tachtiger die zijn vrouw verliest en zo ook zijn houvast. “Om een goed beeld te krijgen van wat George meemaakte, deed ik onderzoek naar suïcide, rouwverwerking en eenzaamheid. Die elementen verwerkte ik mee in het verhaal. De inspiratie voor de titel haalde ik uit een zin die ik tijdens mijn research tegenkwam: ‘rouwen is rauw’.”

“In de eerste plaats wil ik de lezer laten genieten van een mooi verhaal. Daarnaast wil ik ook op deze manier deze problematiek onder de aandacht brengen. Ook de boeken waarin een bejaarde en zijn leefwereld centraal staan, zijn beperkt.”

Heel herkenbaar

“Ik merk dat het boek veel losmaakt bij mensen. Enerzijds is er de groep die geniet van het verhaal en zich laat meeslepen door het onvoorwaardelijke liefdesverhaal van Julia en George. Anderzijds is er de groep voor wie deze thema’s heel herkenbaar zijn. Een tachtiger zei me nadat ze het boek had gelezen dat haar omgeving nu eindelijk ging begrijpen wat ze had doorgemaakt na het verlies van haar partner.”

“Er komt geen vervolg op George zijn verhaal. Wel werk ik aan een tweede boek. Het verhaal speelt zich af in een secundaire school en ligt op dat vlak dus ver van Rauwdag. De gemene deler tussen beide boeken is wel dat beiden vanuit maatschappelijke thema’s en problemen vertrekken die ik op die manier onder de aandacht wil brengen.”

(Robin Verleden)