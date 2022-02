Leo Descheemaecker beschrijft 100 jaar Socialistische Harmonie Werkerswelzijn

De Socialistische Harmonie Werkerswelzijn bestaat honderd jaar en dat wordt gevierd met onder andere de publicatie van ‘Een eeuw vol muziek – 1920-2020’, een boek vol herinneringen aan een levendige vereniging.

Voor het schrijven van het boek kon men geen betere auteur vinden dan Leo Descheemaecker (66). Hij trad toe tot de harmonie in 1964 en was toen net geen tien jaar. Zes jaar later was hij al bestuurslid en daarna jarenlang secretaris. Van de honderd jaar Socialistische Harmonie Werkerswelzijn heeft hij dus bijna zestig jaar van dichtbij meegemaakt.

“Ondanks mijn jarenlange betrokkenheid bij de harmonie was het schrijven van de geschiedenis ervan geen eenvoudige klus”, zegt Leo. “Vooral het beschrijven van de eerste twintig jaar was bijzonder moeilijk wegens het gebrek aan een archief voor die periode. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het toenmalige archief immers verbrand. Gelukkig vonden wij nog voldoende sporen van de harmonie terug in het Vlaams Weekblad en doken bij een paar familieleden van vroegere leden nog foto’s op.”

Hof van Gistel

De parlementsverkiezingen van 1919 liggen aan de basis van het ontstaan van de harmonie. Tegen alle verwachtingen in haalde de Brugse Belgische Werkliedenpartij (BWP) twee zetels binnen. Dat werd luisterrijk gevierd met een harmonie uit… Gent, bij gebrek aan eigen harmonie in Brugge. Een jaar later had Brugge zijn eigen ‘muziek’.

De Socialistische Harmonie Werkerswelzijn was een feit. De samenkomsten vonden plaats in de herberg De Nieuwe Wolf aan de Eiermarkt en in ’t Keersken aan de Keersstraat. Later werd uitgeweken naar het lokaal Werkerswelzijn aan de Steenstraat. Nu wordt er gerepeteerd in het Hof van Gistel aan de Naaldenstraat.

“Vanaf de Tweede Wereldoorlog bestaat er wel een degelijk archief waardoor het schrijven van de geschiedenis vlotter ging”, aldus Leo Descheemaecker. “In het boek is er aandacht voor de vele activiteiten en optredens die plaatsvonden, dit alles ruim gestoffeerd met tal van foto’s en documenten.” Bijzondere aandacht is er voor onder andere de dirigenten die elkaar opvolgden. Zo is er Lucas Gryson die een kwarteeuw dirigent was en in 1996 het dirigeerstokje doorgaf aan Ronald Vandommele. Telkens slagen zij erin om de harmonie naar een hoger muzikaal peil te brengen.

Voorzitter BMK

De inhoud van het boek is ruimer dan enkel en alleen de geschiedenis van de socialistische harmonie. Het geeft onrechtstreeks ook een inkijk in een stuk Brugse socialistische geschiedenis, wat meteen een meerwaarde betekent. Ondertussen is Leo Descheemaecker geen bestuurslid meer, maar wel bestuursmedewerker. Met andere woorden: indien nodig kunnen ze beroep op hem doen, iets wat ze ook geregeld doen.

Ondertussen is Leo wel voorzitter van BMK, de Brugse Muziekkorpsen. Een overkoepelend orgaan dat sinds 1971 alle muziekkorpsen op het Brugse grondgebied verenigt. “Oorspronkelijk waren er twaalf korpsen aangesloten, nu zijn we nog met acht”, besluit Leo.

Een eeuw vol muziek telt 190 blz. en kost 20 euro (+ 6 euro verzendkosten). Bestellen kan enkel via suzyleo@outlook.be of 0473 27 33 50