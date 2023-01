Leiderschapsboek van Knokke-Heistenaar Filip Muyllaert genomineerd voor ‘Marketing Book of the Year 2022’

In februari 2022 publiceerde Knokke-Heistenaar Filip Muyllaert zijn eerste boek: “Inspirerend spreken als leider”. Deze uitgave werd niet alleen geprezen in België, maar ook de Amerikaanse marketinggoeroe Seth Godin en leiderschapsexpert Marshall Goldsmith waren fan.

Het boek van Filip Muyllaert is momenteel met 10 andere boeken genomineerd als ‘Marketing Book of the Year’. Op 2 februari 2023 zal de winnaar bekendgemaakt worden door de Belgian Association of Marketing. In zijn boek stelt Muyllaert dat de huidige tijden hunkeren naar een nieuw type leider.

“Als mensen in stormachtig weer terechtkomen, overweldigd worden door een crisis, willen slagen in een verandering, wendbaar willen zijn of moeten omgaan met een moeilijk voorspelbare toekomst, dan kunnen de inspirerende woorden van een leider rust, connectie, energie en richting geven. De verbale inspiratiekracht van een leider is vandaag dan ook brandend nodig”, aldus Filip Muyllaert.