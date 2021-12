Legende Veurnse Slaper inspireert tot heus boek

Stad Veurne legde auteur Onno van Gelder Jr. vorig jaar het vuur aan de schenen met de opdracht om in enkele weken tijd een kerstverhaal voor een Veurnse kerstwandeling uit te werken. Zo ontdekte Onno de legende van de Veurnse Slaper en die bracht hem inspiratie voor een hartverwarmend kerstverhaal én een nieuw boek: ‘De Kerst Slaper’.

Voor wie de legende van de Veurnse Slaper niet kende, dook cultuurschepen Jonas Bel even in de geschiedenis: “In de twaalfde, dertiende eeuw was Veurne lid van de ‘Londense Hanze’, een groepering van Vlaamse steden die handel dreven met Londen in een bloeiende economische periode. Maar het kwam tot een breuk in de Vlaams-Engelse betrekkingen en tot een crisis. Enkelingen die goed hadden geboerd, konden gaan rentenieren, moesten niet meer werken en konden ‘s morgens langer slapen. De naam ‘Veurnse Slaper’ was geboren… In het recente verleden heeft André Pinson de legende nieuw leven ingeblazen, want hij kreeg de ‘titel’ Veurnse Slaper en zette de traditie verder, in zijn streepjespyjama en slapersmuts, en met de babeluttenworp op Sint-Maarten… Er is ook een bier dat zo werd genoemd, en een B&B.”

Onno van Gelder Jr. stelde het boek voor in het Landshuis op de Grote Markt. “Van die legende zijn mij twee woorden bijgebleven: ‘renteniers’ en ‘slapers’”, lacht hij. “Dat waren de triggerwoorden voor het kerstverhaal over de renteniersfamilie Dorbien. Ik wil niet veel verklappen, maar het eerste hoofdstuk begint wanneer de rijke rentenier Dorbien het grote huis met de vier zuilen aankoopt, waarna het noodlot toeslaat…”

“Ik ben ontzettend blij met de nostalgische look and feel van het boek, met de gouden letters en de gouden omkadering! Het straalt helemaal de kerstsfeer uit zoals ik die graag heb. In de kerstperiode schrijf ik thuis in mijn woonkeuken in een decor van rood en groen, met veel kaarsen, en ik schrijf met potlood in een rood schrift! Het klikte meteen met illustrator Ton de Koning, een Nederlander die nooit eerder in Veurne was geweest! Het was fijn samenwerken, hoewel ik van mezelf weet dat ik nogal ‘detaillistisch’ ben, zeg maar gewoon moeilijk. Zijn tekeningen vond ik prachtig, maar toch zei ik dan dat ik hier of daar een beetje meer sneeuw wilde zien of nog wat meer licht…”

‘De Kerst Slaper’ is ook vertaald in het Engels. Onno van Gelder Jr. signeert zijn boek op 10 december om 16 uur in het Landshuis, dat van 17 december tot 9 januari het ‘Huis van de Kerst Slaper’ wordt en waar de auteur op 20, 21 en 22 december zal voorlezen uit zijn boek. Dat telt 56 pagina’s en 22 illustraties. Prijs: 25 euro. Bestellen kan op www.visit-veurne.be.