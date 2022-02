Leeskring Forum bestaat 20 jaar en nodigt Stefan Hertmans uit: “Soms heftige discussies in onze dynamische groep”

De Wielsbeekse leeskring Forum bestaat 20 jaar. Dat moet gevierd worden. Daarom nodigt de leeskring topauteur Stefan Hertmans op zondag 13 maart uit voor een lezing. “Hij is een van de meest toonaangevende Vlaamse auteurs van de laatste jaren”, schat Frederik Vynckier van de leeskring in.

Twintig jaar geleden rees in de cultuurraad de vraag om een leeskring op te starten in Wielsbeke, in samenwerking met de bibliotheek. Aline Deprez en Katrien Vanparys stonden aan de wieg van de kring. Fernard Verlinde kreeg de voorzittersrol toegewezen.

“We komen vier keer per jaar samen. Tijdens de eerste zitting kiezen we vier boeken die we het komend jaar zullen lezen. Iedereen kan suggesties doen. Door te stemmen komen we tot een evenwichtige samenstelling met boeken van verschillende genres. De bibliotheek zorgt dan dat de leden de boeken kunnen lezen.”

Leeskring Forum telt ongeveer 35 leden. Elke bijeenkomst komen 15 tot 20 leden samen om de boeken te bespreken en te bediscussiëren. Jooris Van Hulle uit Gistel modereert de gesprekken. Hij was nog recensent voor de wekelijkse boekenbijlage De Standaard der Letteren en is een vriend van de voorzitter. Jooris begeleidt een achttal leesgroepen.

“Je blik verruimen”

“Forum is een van de meest dynamische groepen. Iedereen zegt zijn gedacht en heeft respect voor elkaars opvattingen. Het zijn soms heftige discussies. Door van gedachten te wisselen, blijkt een boek vaak heel wat meer in petto te hebben dan wat je zelf op het eerste gezicht dacht”, weet hij. In januari besprak Forum het boek Het huis aan het meer van Thomas Harding.

Frederik Vynckier is sinds 2004 lid van Forum. Waar hij het vroeger vaak bij thrillers hield, verruimde hij intussen zijn blik en leerde hij heel wat andere genres appreciëren. “Daarnaast krijg je ook meer inzicht in de structuur of de schrijfstijl van een boek. Je legt ook meer verbanden tussen verschillende boeken. Dankzij Forum verbreedde ik mijn kennis”, geeft hij aan.

Om de 20ste verjaardag te vieren, nodigt Forum samen met het André Demedtshuis Stefan Hertmans uit. Zijn boeken Oorlog en Terpentijn en De bekeerlinge behoren tot de belangrijkste werken van de Vlaamse literatuur van het laatste decennium. “In 2014 lazen we met Forum dat eerste boek. Het werd terecht bekroond met meerdere prijzen.” (NV)

Een uur cultuur met Stefan Hertmans op zondag 13 maart van 11 tot 12 uur in bibliotheek Bibox. Ticketreservatie via info@andredemedts.be.