Leesjury opnieuw van start in Beernem met recordaantal deelnemers

Vorige zaterdag ging de Leesjury opnieuw van start in Beernem. Dat project is de nieuwe naam voor de Kinder- en Jeugdjury. Dit jaar zijn er bovendien een recordaantal inschrijvingen.

Heel wat jongens en meisjes uit Beernem engageren zich om dit jaar acht kinder- en jeugdboeken te lezen. Dit jaar zijn er een recordaantal inschrijvingen, want liefst 72 juryleden tekenden vorige week present. De boeken zijn speciaal door Stichting Lezen geselecteerd. Er zijn grappige en spannende boeken maar ook boeken die leerrijk zijn of over thema’s handelen waarover grondig gepraat kan worden.

Zelf mening vormen

Na de startdag komen de jongens en meisjes nog vier of vijf keer samen om telkens twee boeken te bespreken, samen met andere kinderen van hun leeftijd. Een begeleider leidt telkens deze gesprekken. Het is hierbij belangrijk dat kinderen zelf hun mening leren vormen. Als jurylid mogen ze elk voor zich bepalen welke boeken ze de mooiste vonden en welke niet. In totaal werken zo’n tien begeleiders mee aan het project.