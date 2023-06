Leesjury-ontmoetingsdag in de bib

Het Leesjury-jaar is afgelopen. Op zondag 21 mei 2023 werden de resultaten van de Zultse deelnemers bekendgemaakt op de Leesjury-ontmoetingsdag. Onder de tent in de tuin van de bibliotheek kwamen meer dan 30 kinderen en jongeren samen om te vernemen welke de winnende boeken waren van de zeven leeftijdsgroepen. In heel Vlaanderen brachten 15.000 juryleden hun stem uit. Dat is voor het zoveelste jaar op rij een recordaantal deelnemers, zo laat Iedereen Leest, dé organisatie rond lezen en leesbevordering in Vlaanderen, weten. 68 stemmen kwamen van de juryleden die deelnamen via de bibliotheek van Zulte. In Zulte lezen de deelnemers de acht boeken voor hun leeftijdsgroep op eigen houtje en op het einde van het leestraject zetten ze de boeken in de volgorde van hun voorkeur. (red./foto MV)