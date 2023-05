Leesjury kiest het beste boek

Het werkjaar van de leesjury in Lichtervelde werd afgesloten met een receptie in de bibliotheek. 24 kinderen en vijf kleuterklassen lazen het afgelopen jaar de geselecteerde boeken en verkozen hun favoriet.

De kinder- en jeugdjury veranderde in 2021 naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van naam en werd de Leesjury. “In de kleuterklassen waren ze in totaal met 63 kinderen en werd De lieve krokodil van Leo Timmers als beste boek gekozen”, zegt bibliothecaris Luc Haeghebaert.

“In de lagere klassen kozen 24 kinderen het beste boek. Het eerste en tweede leerjaar koos voor Zepie van Janneke Schotveld, bij de derde en vierdes was het Boutje van de rommelberg van Mirjam Oldenhave en de hogere klassen kozen voor Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel.”

jeugdboekenmaand

De winnaars van de jeugdboekenmaand en de quiz werden bekendgemaakt. Het groepje van Felix Schreel, Warre Devos en Arnaud Lescouhier haalde de hoogste score. Winnaar van de jeugdboekenmaand is Henri Santy, nog maar drie jaar oud. Henri was vooral blij als hij een balletje in de leesmeter mocht gooien. Zijn lievelingsboeken gaan over kikkers of poezen: “Van poes Dikkie Dik”, zegt de kleine Henri. “Mijn mama leest elke avond voor.” Tweede en derde waren Nora Vandekerckhove (10) en Aukje Van Hulle (5). De winnaars mochten één of meerdere boeken uitkiezen. (JW/foto Kurt)