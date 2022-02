Leerlingen De Zonnetuin behalen ereprijzen in poëziewedstrijd

Basisschool De Zonnetuin uit Sint-Kruis neemt al vele jaren deel aan de provinciale jeugdpoëziewedstrijd. De school viel de voorbije jaren al enkele keren in de prijzen, maar dit jaar was De Lettervreter van Wouter Spanoghe het mooiste gedicht in de categorie derde graad. Hij won eveneens de publieksprijs. Miel Demeulemeester van het zesde leerjaar won met Pikkedonker de derde prijs.

Dit jeugdpoëziefeest wordt georganiseerd door de Marnixringen van Knokke en Brugge in samenwerking met het Huis van de Dichter in Watou en uitgeverij Lannoo.

“Ik ben bijzonder fier op Wouter en Miel. Deze erkenning bewijst dat ze heel goede dichters zijn, maar eveneens dat we in onze school heel veel aandacht besteden aan taal, lezen en poëzie. In elke klas is een uitgebreide klasbibliotheek en elke dag kunnen de leerlingen een kwartier vrij lezen”, vertelt directeur Nathalie Clerckx enthousiast.

Boekenvreter

Het thema van het jeugdpoëziefeest was ‘in het Holst van de Nacht’ en dat inspireerde de jonge dichters tot het schrijven van originele poëzie. “Ik ben zelf een boekenvreter en wellicht daardoor kwam ik op het idee voor de titel van mijn gedicht”, geeft Wouter Spanoghe eerlijk toe.

“Dat ik de eerste prijs won met mijn gedicht, verraste me toch wel een beetje. Er waren 400 inzendingen en het is de eerste keer dat ik deelneem. Later wil ik heel graag leraar talen worden en wie weet geef ik ooit wel eens een gedichtenbundel uit.”

Miel Demeulemeester die met Pikkedonker ook in de prijzen viel, schreef eveneens een mooi en levensecht gedicht. “Ik slaap heel graag en lig soms wel tot tien uur in mijn warme bed. Dat heerlijke gevoel heb ik proberen weer te geven in mijn gedicht. Ik lees ook heel graag en dat geeft me ideeën om zelf teksten te schrijven.”

