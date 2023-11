Leerkracht Vicky Borrey debuteert met romantische thriller: “In nauwelijks enkele dagen geschreven”

‘Liefde in rood-wit-blauw’, dat is de titel van de debuutroman van Vicky Borrey. De auteur schreef een romantische thriller die zich afspeelt in Noorwegen, het land dat haar hart gestolen heeft. “Iedereen is welkom op de boekvoorstelling.”

Vicky Borrey (45) woont met haar man Wim in Oostkamp, op de grens met Hertsberge. Vicky is leerkracht in de eerste graad aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek (OLVA). Ze geeft er de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde en moderne talen.

Ook in haar vrije tijd is Vicky graag – creatief – bezig met talen. Ze spreekt Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Noors. “Ik leer graag een nieuwe taal. Twee jaar geleden maakten we een prachtige reis naar Noorwegen. Maar de brochures die we vonden in toeristische centra waren niet allemaal te verkrijgen in het Engels. Maar zo raakte ik wel gefascineerd door de Noorse taal. Dus begon ik een opleiding te volgen”, zegt Vicky.

Noorwegen inspireerde haar ook om als decor te gebruiken in haar debuutroman ‘Liefde in rood-wit-blauw’. “Het land heeft zo’n beetje mijn hart gestolen. De uitgestrekte natuur, de gezellige stadjes en dorpjes… Volgende zomer gaan we terug naar Noorwegen. Want veel dorpen en steden die ik in mijn roman gebruik, heb ik helaas enkel nog maar virtueel bezocht, via Google Streetview. Daarin willen we deze zomer verandering brengen.”

Pikante seksscène

‘Liefde in rood-wit-blauw’ – een verwijzing trouwens naar de Noorse vlag – vertelt het verhaal van Sara en Aren. “Na haar scheiding besluit Sara drie maanden rond te trekken in Noorwegen. Daar ontmoet ze per toeval de jonge weduwnaar Aren. Ze wordt wakker in het ziekenhuis nadat ze vier dagen in coma heeft gelegen, na een ongeval. Ze herinnert zich niets meer van het ongeval zelf of de dagen ervoor. Waar is Aren? Waarom is ze in coma beland? We worden meegenomen in het hoofd van Sara en Aren om te ontdekken wat er precies is gebeurd, we volgen hun gedachten, gevoelens en wat ze samen doen”, vat de auteur samen.

“Ik liet me inspireren door onze reis naar Noorwegen”

Of het boek ook leesvoer is voor haar leerlingen, willen we weten. “Het is een boek voor volwassenen, want er staat ook een pikante seksscène in beschreven. Maar ik maak me geen illusies, er zullen wel leerlingen zijn die nieuwsgierig zijn naar het boek”, zegt Vicky met een knipoog.

Ze schreef het boek in nauwelijks enkele dagen. “Het verhaal zat wel zo goed als helemaal in mijn hoofd. Ik ben op een avond beginnen schrijven en nog geen week later was het klaar. Ik kreeg alvast al heel positieve reacties. Lezers lieten mij weten dat het boek heel vlot leest en dat ze telkens nieuwsgierig zijn naar het volgende hoofdstukje.”

Boekvoorstelling

Het boek wordt uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Aspekt en is nu al te verkrijgen. “Er is ook nog een boekvoorstelling waarop iedereen welkom is. Die vindt plaats op zondag 3 december om 10.30 uur in de polyvalente zaal van de school OLVA in Assebroek. Ik vertel over hoe het boek tot stand kwam en achteraf genieten we van een hapje en een drankje. Het is ook mogelijk om een al dan niet gesigneerd exemplaar te kopen. Het boek kost 22,50 euro”, aldus de auteur, die ondertussen al bezig is aan een tweede boek. “Het wordt iets helemaal anders, al is de link met Noorwegen er wel weer, maar dan in de vorm van Vikingen. Het is deze keer geen romantische thriller, wel een historisch verhaal. ‘Liefde in rood-wit-blauw telt 131 pagina’s, voor mijn tweede boek zit ik al over dat aantal pagina’s, en ik ben nog niet meteen klaar”, besluit Vicky.

https://shorturl.at/forMY