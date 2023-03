Laurentius Vanacker wint Cultuurprijs in Bredene

De Cultuurraad in Bredene heeft op dinsdag 7 maart haar jaarlijkse Cultuurprijs toegekend aan Laurentius Vanacker, muzikant in hart en nieren en rasverteller in zijn (auto)biografie ‘In het teken van de sol’ en het vorig jaar uitgegeven ‘het radioverhaal van de week’.

Weinig Bredenaars halen Wikipedia. Laurentius Vanacker (80), op de internetencyclopedie vermeld als medestichter van The Swallows, de Bredense band die van 1961 tot 1976 in Vlaanderen een begrip was, doet dat wel. Het verhaal van die Swallows, die de mosterd haalden bij The Shadows en The Beatles, schreef Laurent in 2011 neer in het boek ‘In het teken van de Sol’.

Zeven jaar was Laurentius Vanacker toen hij voor het eerst optrad. “In die tijd organiseerden heel wat cafés een zangcrochet. Daar heb ik de stiel geleerd”, onthulde hij ooit. Later, na The Swallows en The Bunch, zou hij vervellen tot kleinkunstenaar. In 2009 mocht hij met zijn folknummers de betreurde Lucy Loes vervangen op de Paulusfeesten. In 2014 resulteerde zijn verkenning van het genre in het album ‘Olle Twolve’.

Lang daarvoor, op zijn zestiende, trok Laurent naar het Oostendse Achturenhuis waar de pianiste van het dansorkest hem op weg zette naar een Engels repertoire. Het Achturenhuis werd in die tijd elk weekend ingepalmd door busladingen Engelsen. “Twee seizoenen heb ik op die bals gezongen.”

In 1960, tijdens zijn legerdienst, liep Laurentius schoolmakker Raymond Bossaer tegen het lijf. “Hij zag dat ik een gitaar bij had. Ray, die toen volop experimenteerde met muziek, nodigde me uit voor een ‘jamsessie’. Onze muzikale trein was vertrokken.”

Samen met Ray, de tweelingbroers Johnny en Ronny Cools en Wenduinenaar Jacky Vandewalle stampte frontman Laurent de legendarische Swallows uit de grond. Met ‘Swallows Rock’ hadden ze een eerste hit in Vlaanderen. Het werd een helse tijd met tot vaak 80 concerten per jaar.”

Eind jaren zestig schakelde de band, intussen herdoopt tot The Bunch, over naar steviger rockwerk onder invloed van de legendarische Jimmy Hendrix, die Laurent ooit live aan het werk zag in Londen. In 1976 scheidden de wegen van Laurentius en The Bunch. “Er kwam wat sleet op de formule.” Laurentius zou vanaf nu het pad van de kleinkunst bewandelen. “Ik trok opnieuw naar het conservatorium, studeerde er klassieke gitaar en zette me aan het schrijven van Nederlandstalige nummers.”

Het radioverhaal van de week

Laurentius Vanacker blijft op zijn tachtigste niet op zijn lauweren rusten. Vorig jaar nog bracht hij de verhalenbundel ‘Het radioverhaal van de week’ uit. In het boek, geïllustreerd met werken van echtgenote Rosette Deleu, vertelt de Bredense bard over zijn tijd bij Radio Galaxy in Oostende. Het boek verzamelt een reeks verhalen, die hij begin jaren ’80 optekende voor zijn radio-uurtje. “Op een dag kwamen de eigenaars van Radio Galaxy met de vraag of ik wekelijks een uurtje plaatjes wou draaien. Er waren in die tijd echter dj’s genoeg. Ik wou iets nieuw proberen. Ik kreeg carte blanche om iets à la ‘Schuren Scharniertje’ van Jos Ghysen te doen: verhalen vertellen en daar tussendoor muziek van eigen keuze. Het werd in geen tijd een begrip in Oostende en omstreken. De verhalen die ik opdiste, al dan niet geheel verzonnen, sloegen aan. En kun je nu lezen in ‘Het radioverhaal van de week’.” (MM)