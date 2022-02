Laura (26) uit Tielt brengt boek uit over eten waar je gelukkiger van wordt: “Ik wil gewoon mensen blij maken”

Sinds kort vind je in de boekhandel #Happyfood van Laura Joosten. De ondertitel ‘eten waar je gelukkiger van wordt’ is zowat het stokpaardje geworden van deze influencer die ongefilterd en ongedwongen haar leven deelt op sociale media, maar daarbij vooral probeert om wat positivisme tot in mening huiskamer, en bij uitbreiding de keuken, te brengen.

Laura Lynn Joosten heet ze voluit, de 26-jarige Antwerpse klinisch psychologe die zonet haar allereerste boek op de wereld losliet. Laura is vorig jaar getrouwd met Thomas Gesqueire, zoon van Charlotte Loosveldt van de gelijknamige juwelierszaak. Ziehier dus de Tieltse link. “Intussen ben ik al meer dan zeven jaar samen met Thomas, dus ik kom regelmatig tot in Tielt”, vertelt Laura.

Om een kijkje in haar leven te nemen, hoef je enkel de sociale media even open te zetten. “Tijdens mijn eerste jaar aan de universiteit heb ik Instagram ontdekt en ben ik voor het plezier dingen gaan posten. Toch had ik nooit het idee om influencer te worden, ik maakte gewoon graag foto’s en filmpjes. Intussen ben ik ook op TikTok actief en is mijn hobby eigenlijk mijn job geworden.”

Emo-eten

Laura studeerde in 2019 af als klinisch psychologe. “Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in het proberen helpen van mensen, wellicht doordat ik vroeger zelf zwaar gepest ben”, legt ze haar keuze uit. “Eerst ben ik rechten gaan studeren, maar dat bleek niet zo mijn ding. De psychologievakken in de richting deed ik wél graag, dus na anderhalf jaar ben ik van richting veranderd. In psychologie vond ik iets wat ik echt heel graag doe.”

“Mijn thesis ging over emotie-eten en vanuit dat interesseveld ben ik na mijn studies op zoek gegaan naar een job. Uiteindelijk ben ik als zelfstandige terechtgekomen in een groepspraktijk, als eerste psycholoog daar. Een grote stap, maar met veel kansen om me te specialiseren in eetstoornissen en emo-eten.”

Laura spreekt over het thema vanuit haar eigen ervaring. “Tijdens mijn eerste jaar universiteit voelde ik me erg angstig en niet goed in mijn vel. Ik greep terug naar heel slecht eten, kookte nooit zelf, at geen groenten en bewoog amper. Op een bepaald moment merkte ik dat die levenswijze impact had op de dingen die ik graag doe, zoals reizen.”

“Ik begon te koken, beter te eten en meer te bewegen en merkte meteen dat ik minder moe en ziek was, weerbaarder werd en meer zelfvertrouwen kreeg. Mijn interesse was meteen gewekt en ik begon niet enkel de invloed van het mentale op eetgewoontes te onderzoeken, maar ook de invloed van je voeding op mentaal vlak.”

Receptjes

In Laura’s boek vind je niet enkel de wetenschappelijke kant van het verhaal terug, maar ook heel wat recepten. “Toch ben ik van mening dat restrictie niet werkt”, verduidelijkt ze. “Het is niet zo dat mijn gerechten exact namaken en opeten je altijd happy zal doen voelen. Soms heb je mentaal zin in frietjes of pizza en die voeding is ook nodig.”

“Ik noem dat genotsvoeding en het is een kwestie van de balans te zoeken en te luisteren naar je lichaam. Toch is uit onderzoek gebleken dat wie er een gebalanceerde levensstijl op nahoudt, weerbaarder is tegen depressies en angst.”

De receptjes die Laura opnam in haar boek, hebben al een eigen leven achter de rug. “Ik deelde regelmatig mijn gerechten via sociale media, zonder recepten, maar daar kwam steeds meer vraag naar. Ik besloot aanvankelijk om een e-book te maken, maar uiteindelijk leek een echt boek me toch nog steeds leuker dan een online boek. Ik had het geluk dat Lannoo mee is gegaan in het verhaal, daar ben ik echt superblij mee.”

Dromen

In samenwerking met Lannoo breidde Laura de wetenschappelijke kant van haar boek nog wat verder uit. “Ook daar komen nu positieve reacties op, de wetenschappelijke info is goed te lezen en vlot te begrijpen. Het is ook fijn dat mensen de gerechtjes testen en me laten weten dat ze lekker zijn. Daar was ik toch het meest nerveus over. Je maakt die dingen immers voor jezelf en dan is het toch spannend als anderen het thuis proberen.”

Voor Laura is haar boek alvast een nieuwe stap in haar grote droom. “Ik wil mensen eigenlijk gewoon blij maken en hen het positieve in het leven laten zien. Alle kansen die me aangeboden worden om daar nog wat verder in te gaan, wil ik zeker grijpen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een tv-programma, ik zou het superleuk vinden om zoiets te mogen creëren. Maar ook een nieuw boek sluit ik niet uit. Ja, er zijn nog veel ideetjes om mijn doel te bereiken.”

