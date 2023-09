Lara Taverine en Marieke De Maré zijn eerste Brugse stadsschrijvers

Bij de opening van het nieuwe culturele seizoen in Brugge werden voor het eerst twee ‘stadsschrijvers’ voorgesteld. Het zijn Lara Taveirne en Marieke De Maré die zich van deze taak zullen kwijten.

Lara Taveirne (40) werkte jarenlang als theaterregisseur, tot ze in 2014 resoluut koos voor haar grote liefde: de literatuur. Haar eerste roman ‘De kinderen van Calais’ leverde haar de Debuutprijs op en later gooide ze ook nog hoge ogen met onder meer ‘Hotel zonder sterren’ en ‘Pluto’. Daarnaast is Lara ook nog actief als leerkracht theater en docent schrijven.

Marieke De Maré begeleidt korte of lange theatertrajecten, maakt audioverhalen en coacht verhalenvertellers en schrijvers aan de Kunstacademie van Torhout. In 2020 verscheen haar debuutroman ‘BULT’.

De Avonden

De opdracht van de stadsschrijvers – een project dat werd mogelijkheid gemaakt door Stad Brugge en Avansa Regio Brugge – bestaat erin om kleine persoonlijke verhalen in Brugge te sprokkelen. Ze willen dat mensen op papier zetten en organiseren daarom ‘De Avonden’. Onder die noemer geven ze op bijzondere locaties in Brugge schrijfateliers waarbij ze mensen begeleiden bij het schrijven van hun verhaal. Daarbij kan de locatie op zich al een bron van inspiratie zijn. De eerste ‘Avond’ vindt plaats op donderdag 26 oktober om 19 uur in De Zwiermeulen, een sociale wasserette in de Sint-Pietersmolenwijk (Kannuni Logghestraat 8).