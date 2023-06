‘Landboek van de parochie Alveringem’ in nieuw kleedje

Voorzitter Joeri Stekelorum van de lokale afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen heeft in de Kwelle aan burgemeester Liefooghe het eerste exemplaar overhandigd van het landboek van Alveringem dat origineel in de 18de eeuw werd opgemaakt. Leden van de vereniging staken het in een nieuw kleedje.

De lokale afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen publiceert sinds 2017 geregeld oude landboeken van de regio Veurne. Die van de Alveringemse deelgemeenten Beveren, Izenberge en Leisele werden in coronatijden gemaakt en worden bewaard in het rijksarchief in Brugge. Die van Oeren en Stavele zitten in de pijplijn. Van het pas afgewerkte landboek van Alveringem hield de vereniging er aan om het eerste exemplaar persoonlijk aan de gemeente te overhandigen.

“Het landboek van Alveringem werd opgemaakt tussen 1767 en 1787”, vertelt Joeri Stekelorum. “Het enige gekende exemplaar was lange tijd spoorloos, maar Familiekunde Vlaanderen slaagde er toch in om het – honderden kilometers van hier, de eigenaars wensen anoniem te blijven – op het spoor te komen. We konden de eigenaars overtuigen om het te mogen inscannen en archiveren. Al die pagina’s reconstrueren en ontcijferen was een titanenwerk. Heel wat bladen waren immers gehavend ten gevolge van vocht en schimmel. Ons gewaardeerd lid Gaby Van Canneyt (88) heeft dat huzarenstukje op zich genomen. Zes maanden lang heeft hij er dagelijks gemiddeld vier uur aan gewerkt. Eén pagina hebben we niet kunnen redden, maar het resultaat is om trots op te zijn. De transcriptie heeft de bruikbaarheid van het document alleszins enorm verhoogd”, zegt Joeri.

Basis

“Van de zestiende tot de achttiende eeuw vormden de zogenaamde landboeken in het graafschap Vlaanderen de basis voor de belastingheffing op het platteland”, weet historicus Jan Van Acker uit Veurne die de inleiding van het boek schreef. “Het landboek kan in die zin beschouwd worden als de voorloper van het kadaster. Alle percelen grond van een parochie werden erin opgenomen, alsook wie de eigenaar of huurder was, de oppervlakte, ligging, soort grondgebruik (akkerland, weide, bos, hoeve en eventueel de fiscale waarde. Een landboek bracht met andere woorden het volledige grondbezit en grondgebruik van een gemeenschap in beeld. Alveringem werd ingedeeld in Alveringem West Over – het gebied ten westen van de Lovaart en Alveringem Oost Over, het gebied ten oosten van de Lovaart.

Landboeken zijn een van de meest waardevolle documenten in oude gemeentearchieven, maar zeker ook voor wie de stamboom van zijn familie opmaakt. Deze specifieke uitgave werd bijkomend aangevuld met een belastingrol uit die periode, een index op alle familienamen en een overzicht van alle plaatsnamen die in het boek vermeld staan”, zegt Van Acker. (AB)

Het landboek van Alveringem telt 373 pagina’s, kost 34,50 euro en is te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of via mderudder@gmail.com.