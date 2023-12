Lancering Boek over het Meetjeslandse Krekengebied: “5.000 euro voor Natuurpunt”

In zaal Bass’Cul in Bassevelde werd het boek ‘De Meetjeslandse kreken’ voorgesteld. Per verkocht boek schenken initiatiefnemers Ludo Goossens, Steven De Dapper en Gaea Rysselaere zes euro aan Natuurpunt Meetjeslandse Kreken. Goed voor een totaalbedrag van 5.000 euro.

Het nieuwe boek over het Meetjeslandse Krekengebied is een pareltje van een uitgave. Met prachtige beelden van de gerenommeerde natuur- en landschapsfotograaf Ludo Goossens is het een hebbeding voor iedereen die dit mooie stuk natuur een warm hart toedraagt. “Een foto van het ochtendgloren aan de Boerekreek met veel rood en nevel en een foto van parende bruine kiekendieven vind ik persoonlijk de mooiste beelden van het boek”, zegt Ludo, die zelf in het Krekengebied woont, een regio die zich uitstrekt van de Maldegemse deelgemeente Middelburg over Sint-Laureins en Assenede tot Wachtebeke.

“Kreken, dijken en bloemrijke graslanden geven dit unieke natuurgebied vorm”, aldus Gaea Rysselaere, die de redactie van het boek voor haar rekening nam. “Naast het ontstaan van het gebied belichten we ook de evolutie van de natuur in het polderlandschap. Typische planten en dieren komen uitgebreid aan bod en lezers krijgen unieke informatie over kreken, dijken en andere landschapselementen. Naast vormgever Steven De Dapper, fotograaf Ludo Goossens en mezelf werkten ook nog tal van Natuurpunters, biologen, archeologen en andere wetenschappers mee aan het boek”, aldus Gaea.

Natuurpunt

Per verkocht boek schenken de initiatiefnemers zes euro aan Natuurpunt, goed voor 5.000 euro in totaal. “Dit steunt ons enorm bij het verwerven en beschermen van natuur in dit unieke gebied”, reageerde voorzitter Bart Vandevoorde enthousiast. (MIWI)

Sinds deze week ligt ‘De Meetjeslandse kreken’ in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten vind je terug op www.meetjeslandsekreken.be. Het boek kan ook online aangekocht worden.