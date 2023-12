Laatste burgemeester van Waardamme in boekvorm: “Toevallig tot stand gekomen”

Tijdens de zevende editie van ‘Waardamme vertelt’ werd het leven van de laatste burgemeester van Waardamme, Ides Janssens de Bisthoven, toegelicht door Roland Verhelst. De zeer rijk gedocumenteerde voordracht werd ook in boekvorm overhandigd aan de kinderen van Ides Jansens de Bisthoven.

Idesbald Janssens de Bisthoven werd geboren in Brugge op 27 september 1927 en overleed in Ukkel op 6 augustus 2015. Hij trouwde in 1944 met Savina van Caloen. Ides Janssens de Bisthoven was lid van het Geheim Leger, groep Jérôme tijdens de Tweede Wereldoorlog en vervolgens oorlogsvrijwilliger. Hij beëindigde zijn militaire activiteiten met de graad van kapitein-commandant. Na de oorlog werd hij in 1947 gemeenteraadslid van Waardamme en later ook schepen. In 1952 werd hij er benoemd tot burgemeester.

Niet de bedoeling

Hij bleef verschillende bestuursperioden na onafgebroken burgemeester, tot de fusie met Oostkamp van 1976. Hij is zo de laatste burgemeester van Waardamme geweest. Het is de periode als burgemeester van Waardamme dat nu in boekvorm te verkrijgen is. “Eerst en vooral, het is eigenlijk nooit de bedoeling geweest om een boek uit te geven. Jaak Van Hulle heeft mij vorig jaar gevraagd om voor Waardamme Vertelt XII een causerie te houden over Ides Janssens de Bisthoven, de laatste burgemeester van Waardamme. Mijn vader Valère Verhelst was bevriend met Ides Jansens de Bisthoven en ik heb hem persoonlijk ook heel goed gekend. Met zijn zoon Aquilin heb ik ook al enkele jaren een goed persoonlijk contact. Voor die causerie heb ik voor mezelf een draaiboek gemaakt. Toen Jaak dat zag, vroeg hij een exemplaar. Ook Aquilin, die ik betrok bij de causerie, vroeg een exemplaar. Daarna vroegen ze meer exemplaren, die ik liet kopiëren en inbinden in een kopiecenter”, weet auteur Roland Verhelst (79) te vertellen. Het eerste exemplaar van het boek werd op Waardamme verteld XII overhandigd aan de kinderen van Ides Jansens de Bisthoven. Het boek is enkel verkrijgbaar via individuele bestelling. (GST)

Meer info over het boek is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar Roland Verhelst op rolandverhelst@telenet.be