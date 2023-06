Laatste boek van overleden auteur: “Hij zou er trots op zijn”

Sinds enkele dagen ligt ‘De geeuw van een leeuw’ in de winkel, het laatste boek van de hand van de op 7 januari overleden Torhoutse auteur Frank Geleyn. “Hij zou er zonder enige twijfel trots op zijn”, zegt zijn vrouw Kristien Vanderleen (64). “Hij heeft het vorig jaar in augustus in amper vijf weken geschreven.”

Kristien woont in de Oisestraat op Torhout-Oost. In het huis waarin Frank in zijn schrijfkamer al zijn succesvolle kinder- en jeugdboeken bedacht en aan het papier toevertrouwd heeft. De aimabele man, die door ziekte maar 62 geworden is, kan op vrijdagavond 23 juni vanaf 20 uur postuum een van de stedelijke cultuurprijzen winnen. Hij behoort tot de vijf genomineerden voor de carrièreprijs Lifetime Achievement.

Giraf wordt glijbaan

“Het gemis is enorm”, rouwt Kristien. “Dikwijls had Frank het in zijn boeken over hoeveel beter het is als je sámen iets kunt bereiken en dat klopt helemaal. Ook in zijn laatste kinderboek De geeuw van een leeuw staat samenwerking centraal. Het verhaal speelt zich af in een groot dierenpark. Het is er erg stil, want er komen bijna geen bezoekers meer langs. Dus steken de dieren de koppen bij elkaar om uit te zoeken wat er aan de hand is. Fox de vos en Raf de giraf komen er snel achter: de mensen gaan liever naar het naburige pretpark. Daar staan ze in lange rijen aan te schuiven voor de aantrekkelijke attracties.”

“Dus vinden de dieren dat ze dezelfde weg moeten opgaan. Want geen bezoekers betekent geen inkomsten. En geen geld is geen eten. Met hun overredingskracht kunnen ze de directeur overtuigen om van het domein het Dierenpretpark Plus te maken. Met onder meer als spannendste glijbaan van de wereld de nek van Raf de giraf. Hun samenwerking loont: het publiek komt langs.”

Zeldzame aandoening

De geeuw van een leeuw is bestemd voor vlotte lezertjes vanaf 7 jaar. Het is uitgegeven bij De Eenhoorn. De sprekende tekeningen zijn van Leen Van Durme.

“Zo jammer dat Frank dit alles niet meer kan meemaken”, zucht Kristien. “En dat hij niet weet dat zijn vorige boek Jack de Slak, dat genomineerd was voor de Leesjury in groep 2 (voor kinderen uit het eerste en tweede leerjaar), de tweede prijs heeft behaald. Daar zou hij bijzonder blij mee geweest zijn. Zopas werd overigens ook zijn jeugdboek Het net genomineerd voor de Leesjury. Dat boek gaat onder andere over NET-kanker, een zeldzame aandoening. Frank was zelf ziek, maar is altijd optimistisch gebleven. Hij bleef geloven in zijn genezing.” (JS)

De geeuw van een leeuw, Frank Geleyn, uitgeverij De Eenhoorn, 33 blz., 12,50 euro.