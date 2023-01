Kuurne-Brussel-Kuurne viert 75ste editie met ‘Ze Zin Doa’: “Boek over de passie in onze koers”

Op zondag 26 februari vindt de 75ste editie van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne plaats. Het ideale moment om met een boek op de proppen te komen, vonden de organisatoren. “Ze Zin Doa is een uniek kijk- en verhalenboek”, aldus Jos Callens.

Jos Callens is communicatieverantwoordelijke van Kuurne-Brussel-Kuurne en moet eens glimlachen als we hem vragen hoeveel werk er in het boek gekropen is. “Ik durf het aantal uren echt niet te tellen. Daar zijn heel wat weekends aan gespendeerd, onder meer in de heemkundige kring van Kuurne en het wielermuseum Koers! in Roeselare. Maar dat heb ik met veel plezier gedaan.”

“Uit de vele research hebben we geleerd dat Kuurne-Brussel-Kuurne altijd een volksspektakel is geweest en dat er enorm veel passie in die koers zit. Passie bij de organisatie, passie bij de Kuurnenaars en passie bij de renners. Een van de eerste dingen die we hebben gevonden, was de titel: Ze Zin Doa. Kuurne-Brussel-Kuurne is de eerste wedstrijd na de winter. Die insteek wilden we creëren, in de trant van: na een lange winter is er eindelijk weer koers! Kuurne-Brussel-Kuurne is voor een stuk toch ook wel folklore.”

Het is ook onze bijdrage aan 900 jaar Kuurne – Jos Callens

Het idee om een boek te maken speelde al sinds de 50ste editie, in de jaren 90. “We hebben toen de oud-winnaars in Kuurne uitgenodigd”, herinnert Callens zich. “Geert Vandevyvere is in die periode in de archieven gedoken en finaal hebben we van alle edities de frontpagina uit de krant verzameld. Dat was de eerste aanzet om iets met de rijke historie van Kuurne-Brussel-Kuurne te doen. Een jaar of tien geleden opperde ik het idee om een boek uit te brengen, maar uiteindelijk heeft het nog iets langer geduurd om dat in de realiteit om te zetten.”

“Voor zo’n boek heb je mensen met goesting nodig. Die waren er nu, met onze duizendpoot Joost Brys, copywriter Davy Debel, en ikzelf als aangever van de historische verhalen. Met uitgever Johan Vergote van Bibliodroom erbij waren we met vier om te brainstormen. De 75ste editie was de ideale gelegenheid, want Kuurne bestaat dit jaar 900 jaar. Het wordt een jaar vol activiteiten, waarbij er in de geschiedenis van onze gemeente wordt gedoken. Ons boek is een bijdrage aan het herdenkingsjaar.”

Volledig gesmeten

Ze Zin Doa is vooral een kijk- en verhalenboek, geen historisch naslagwerk.

“We wilden geen boek waarvan je alle info ook op internet kan vinden. Onder meer Patrick Lefevere, die ooit Kuurne-Brussel-Kuurne won terwijl hij eigenlijk pas als dertiende over de finish was gereden, José De Cauwer en gewezen NOS-commentator Mart Smeets komen aan het woord. Die laatste, voor mij een icoon, schreef zelfs een ode aan onze koers. We hebben ons volledig gesmeten en met veel passie geprobeerd weer te geven hoeveel passie er in onze koers zit. Niet alleen nu, maar ook vroeger. We hebben ons gejeund, zoals ze hier in West-Vlaanderen zeggen. Hopelijk zullen de lezers zich ook jeunen.”