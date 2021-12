Kunstenaar Luc Vandromme pakt uit met nieuwe roman ‘Omwille van de soort’

Op 9 januari stelt schrijver en kunstenaar Luc Vandromme uit Spiere-Helkijn zijn nieuwe roman ‘Omwille van de soort’ voor. De boekvoorstelling kadert binnen een bredere tentoonstelling, waarbij Luc en zijn echtgenote Trui Lemaitre zowel afzonderlijke als gezamenlijke projecten laten zien. Het gloednieuwe boek van Luc Vandromme steekt alvast af tegen zijn eerder verschenen werk. “Ik heb altijd historische romans geschreven, maar plots dacht ik: ik ga de tijd eens omkeren en vooruit denken.”

“Mijn nieuwe roman speelt zich af in 2222”, gaat Luc van start. De link met sciencefiction is zo op het eerste gezicht snel gemaakt. Maar niets is minder waar.

“’Omwille van de soort’ is absoluut geen sciencefictionverhaal. Ik wou eerder een boek schrijven over een toekomst, waarin tal van problematieken waar we vandaag mee kampen, van migratie tot discriminatie, opgelost zijn. De roman is dus een soort psychologische denkoefening, met een waarschuwend karakter: we leven erop los, maar we moeten ons grondig beginnen afvragen wat we met onze huidige acties veroorzaken voor de komende generaties. Waar George Orwell stopt in 1984, gaat mijn boek verder”, aldus Luc.

Visionair

Verder speelt het gevaar van een mogelijke pandemie een grote rol in het boek. Geïnspireerd op de huidige gezondheidscrisis zou je dan denken. Maar Luc startte de voorbereidingen voor ‘Omwille van de soort’ al in 2016.

“Destijds heb ik een vijftiental mensen uitgenodigd voor een brainstorm. In de media werd toen al gewaarschuwd voor een pandemie, als gevolg van de opwarming van de aarde. De gezondheid van de mensen is zo tot een rode draad in het boek verworden, los van alle coronaperikelen waarin we ons nu bevinden. Toch is er in mijn boek ook een nieuwe macht, die de gezondheid van de mensen beheerst”, geeft Luc mysterieus mee. Gezien de commotie rond het Covid Safe Ticket mag je het boek gerust een staaltje visionaire kunst noemen.

In tegenstelling tot de roman zijn de andere projecten binnen de tentoonstelling geen denkoefeningen, maar wel concreet geïnspireerd op dagdagelijkse thema’s, zoals corona, migratie en overstromingen. “We proberen bij die thema’s stil te staan en er een poëtische invulling aan te geven. Zo hebben we tal van Vlaamse postuurtjes keramisch bewerkt en tot hun knieën blauw geschilderd. Het idee is hier opnieuw: wij leven maar, zolang we het hoofd (letterlijk en figuurlijk) boven water kunnen houden. Maar wat rest er voor de toekomst?” (AG)