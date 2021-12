Kristien Dieltiens schreef al 98 kinderboeken

De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens (67) kwam in de bib haar twee nieuwe jeugdboeken voorstellen. Hiermee zit ze al aan 98 boeken in totaal.

De titels van haar twee nieuwe worpen zijn Lilah Onderweg en De Wolkeneters. In Lilah Onderweg krijgt de lezer een verhaal voorgeschoteld over Lilah die met haar ouders onderweg is naar een andere bestemming. Het is een verhaal over een warm gezin, dat liefde en verbondenheid zoekt, en de kracht van de metamorfose. “Iedere stap die je zet in het leven, laat het oude achter en gaat het nieuwe tegemoet”, legt Kristien Dieltiens uit. Arevik d’Or verzorgde de illustraties voor dit boek. In De Wolkeneters krijgt de lezer een geïllustreerde bundel met verhalen over reuzen voorgeschoteld. De aangrijpende en sterke beelden van Seppe Van den Berghe doen je weer geloven in het bestaan van reuzen. “Reuzen bezitten een oerkracht, maar zijn soms ook dom, dat weten we allemaal”, licht Kristien Dieltiens een tip van de sluier op. “Dit boek vormt het derde deel van een reeks.”

Werken vertaald

Kristien Dieltiens volgde een kunstzinnige en een pedagogische opleiding. Ze werkte als leerkracht plastische opvoeding, cultuurbeschouwing en zorgjuf. Sinds 2019 is ze voltijds auteur en illustrator. Daarnaast geeft ze lezingen voor alle leeftijden. Haar eerste jeugdroman Olrac verscheen in 2000 en won de eerste prijs van de Kinder- en Jeugdjury. Het werk werd ook vertaald in het Duits. Haar boeken worden met de regelmaat van de klok genomineerd en ze viel al meermaals in de prijzen. Ondertussen zijn er tien vertalingen van haar werk, in het Duits, Frans, Spaans, Deens, Portugees, Japans, Chinees, Sloveens, Turks en Frans/Canadees. (Regi)