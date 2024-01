Krak Katrien Bonte fleurde het jaar op met tekstjes, maar neemt nu afscheid als dorpsdichter van Kuurne

Vorig jaar op gedichtendag werd Katrien Bonte (net verkozen tot onze Krak!) aangesteld tot ‘dorpsdichter van Stad Kuurne’. Dit gebeurde met een knipoog, aangezien Kuurne tijdens het feestjaar 900 jaar Kuurne de feestallures uitstraalde van een stad. Nu het feestjaar voorbij is, sluit de dichteres symbolisch de feestboeken en kiest ze gedichtendag als het ideale moment daarvoor. Zo is de cirkel rond.

Katrien fleurde het jaar op met teksten, gedichten en speeches. “Ik probeer volgens de gemoedstoestand van de bezoeker een passend tekstamentje aan te bieden of voor te lezen”, reageert Katrien Bonte. “Er zijn ook gratis poëziekaarten te verkrijgen in de bib, al dan niet met mijn teksten.”

Copywriter

Hoewel de tijdelijke opdracht van de gemeente voorbij is, is Katrien sinds 2021 zelfstandig copywriter onder de naam ‘Tekstament’. Ze blijft haar volgers op sociale media en klanten graag bedienen en verwennen met woorden, wervende teksten, quotes en deze ‘tekstamentjes’.

Voor sommigen was het afgelopen donderdag even wachten voordat ze plaats konden nemen in de zetel bij Katrien. Onder het genot van een kopje koffie of thee mocht je dan een gedicht uitkiezen dat Katrien met veel gevoel voorlas. Eerst moest je echter een gedicht selecteren met behulp van vernuftig gevouwen papier en het bijbehorende nummer.