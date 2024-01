Kortrijkzaan Philippe Despriet stelt nieuw boek voor

Op zaterdag 13 januari stelt Kortrijkzaan Philippe Despriet zijn nieuwe boek ‘Het Romeinse Watten – Het Fort en de Abdij’ voor aan het grote publiek op campus Kulak. Aanleiding was een bezoek aan de bibliotheek van de Kulak, waar de auteur gewezen werd op een unieke kroniek van circa 1100.

Philippe Despriet is archeoloog, historicus en schrijver. Bovendien is hij medeoprichter van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw. De vereniging, die dit jaar een halve eeuw viert, bracht de voorbije jaren al meer dan honderd publicaties uit. In de jaren tachtig verscheen onder meer ‘Artisanale Gallo-Romeinse bedrijfsresten te Spiere’ en ‘Het bisschoppelijk kasteel van Helkijn’. Een aantal jaar geleden bracht Philippe De-spriet met een groep medewerkers de ‘Historische Atlas van Spiere-Helkijn’ nog uit.

Romeins fort

Het boek kwam er naar aanleiding van een bezoek aan de bib-liotheek van de Kulak. Philippe Despriet verduidelijkt: “De Watten, gelegen op een heuvel (72 m), die een enorme Vlaamse Kustvlakte (73.000 ha) beheerst, waar men Engeland ziet en daar waar de Romeinse weg Keulen de rivier de Aa met verbinding naar zee kruist. Op die plaats staan nog puinen van een Romeins fort overeind en hebben Bataafse volksstammen gewoond.”

Die informatie klonk voor de auteur zo ongeloofwaardig dat hij zelf ter plaatse ging en een groot aantal Romeinse scherven en bouwmaterialen aantrof.

Studiegroepen

“Mede dankzij de rijke afdeling de Franse Nederlanden in de Kulak werd in 40 jaar van intense studies en veldwerk ter plaatse de hele geschiedenis van de laat-Romeinse kustverdediging met onder meer Aardenburg, Oudenburg en Boulogne ingrijpend aangevuld. Er werden zelfs relaties met Engelse studiegroepen geopend”, klinkt het bij Philippe Despriet. Het boek telt 200 bladzijden en behandelt drie grote onderwerpen: de Romeinse nederzetting in het kader van de Vlaamse Kustvlakte, de in 1072 gestichte abdij en het grote strategische fort, aangelegd rond 1640 in het kader van de Frans-Spaanse strijd om het bezit van Noord-Frankrijk. (TV)

Boekvoorstelling op zaterdag 13 januari om 10.30 uur in KU Leuven, campus Kulak. Aanmelden via arch.sticht.zwvl@belgacom.net. De publicatie is te verkrijgen is in de Standaard Boekhandel Kortrijk. Meer info bij Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw, tel. 056 22 21 99.