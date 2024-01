Kortrijkse tattoo-artieste en fotografe Cindy Frey brengt twee nieuwe fotoboeken uit

In 2022 keerde de Kortrijkse tattoo-artieste en fotografe Cindy Frey terug naar haar oude liefde, de fotografie. Dit resulteerde nu in ‘Girl at the Rock Show deel I en deel II’ met oude en nieuwe foto’s van onder meer het Alcatrazfestival en van rockfestivals wereldwijd. “Ik wilde weer doen wat ik altijd graag deed”, zegt Cindy.

Cindy Frey (48) is geboren in Neerpelt en woont al ettelijke jaren in Kortrijk. Sinds 2007 is ze freelance professioneel en internationaal fotografe, gespecialiseerd in muziek- en portretfotografie, dark art en reportagewerk. Cindy omschrijft zichzelf als creatief, een doorzetter, iemand met een goed hart en geloof in haarzelf. Hartelijk en innemend mag er gerust bijgevoegd worden. Een vrij groot aantal artiesten stonden al voor haar lens. Enkele daarvan zijn the Beasty Boys, Thom Yorke van Radiohead, Lemmy van Motörhead, Marilyn Manson en Snow Patrol.

In Rolling Stone

“Ik denk fotografisch, als ik iets of iemand zie denk ik altijd hoe zou dat zijn met die lichtinval, wat is de beste hoek”, lacht ze. “Ik probeer de energie, de eigen persoonlijkheid en de ware ziel van een persoon vast te leggen.” Haar foto’s zijn internationaal gepubliceerd in magazines onder meer in Rolling Stone, op cd’s, posters, boeken, postkaarten, kalenders en websites.

“De passie voor fotografie is helemaal terug. Ik wilde weer doen wat ik altijd graag deed”

Naast muziek heeft Cindy ook een passie voor tattoos, ze maakte er al tentoonstellingen rond en onder meer het fotoboek Ink Passion en runt al geruime tijd haar eigen Tattoo Studio. Na 10 jaar tattoos is ze nu opnieuw rockfotograaf. “In mijn hoofd begon ik weer beelden te maken. Nooit gedacht dat het nog zou gebeuren, maar de passie voor fotografie is helermaal terug. Ik wilde weer doen wat ik altijd graag deed.”

One of the guys

Haar muziekwereld ligt in de metal-scene en de rock. “Als rockfotografe leef je mee op het ritme van de band. Je leert ze op een andere manier kennen: eten, drinken, on the road zijn, repeteren, optredens, noem maar op en niet slapen van ‘exitement’ en op de duur als vrouw ‘one of the guys’ worden en gerespecteerd te worden voor wat je kan en doet. Ik werd gevraagd door bands om onder meer naar San Diego te vliegen voor enkele fotoshoots: het verschil is nu dat ik met de tattoos wat geld kon verdienen en dat investeren in nieuwe lenzen en materiaal”, vertelt Cindy.

Oude en nieuwe foto’s

“Zo ben ik ook twee weken naar Londen gegaan op zoek naar locaties zonder er bij na te denken en heb ik enkele weken festivals gevolgd wereldwijd en foto’s genomen op het Alcatrazfestival in Kortrijk. Een hele tijd geleden trok ik voor het eerst weer naar een concert van de Amerikaanse progressieve hiphopband Dälek. Ik had hen ooit nog in Kortrijk gefotografeerd voor een magazine en trok naar hun optreden net over de Franse grens. Het kwam echt binnen en ik begon in mijn hoofd opnieuw foto’s te maken. Ik kreeg het gevoel dat ik mijn camera weer van zolder moest halen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na tien jaar begon ik opnieuw te fotograferen.” Dit resulteerde nu in twee nieuwe fotoalbums ‘Girl at the Rock Show deel I en deel II’ met oude en nieuwe foto’s van onder meer het Alcatrazfestival en van rockfestivals wereldwijd. “Een derde boek is in de maak”, verklapt Cindy nog.