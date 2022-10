Kortrijkse auteurs Debaere en Dedeurwaerder kijken uit naar Boektopia:“Fantastisch evenement in onze stad”

Dit jaar ontpopt Boektopia zich tot een volwaardige boekenbeursbeleving van negen dagen. Van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november kunnen lezers terecht in Kortrijk Xpo voor signeersessies, lezingen, podcasts, internationale toppers zoals Nicci French en meer dan 15.000 boeken. De kinder- en jeugdboeken krijgen een volledig afzonderlijke hal. Onder de aanwezige auteurs vinden we Kortrijkse debuutschrijvers als Hannes Dedeurwaerder (42) en broers Steven (58) en Peter Debaere (57).

Hannes bracht zopas zijn eerste boek ‘Redder’ uit. Hij groeide op in een strenggelovige kerkgemeenschap in Kortrijk, de zogenaamde Pinkstergemeente, maar stapte eruit op zijn negentiende.

“Ik zat al lang met het idee om iets te schrijven over mijn verleden en de dogmatische Pinksterkerk. Eerst heb ik een filmscenario geschreven en dat heb ik vervolgens gebruikt als basis voor mijn boek. Let wel, het is geen autobiografie, maar een fictieve roman die zich afspeelt in het Kortrijk van de jaren 90. Kortrijkzanen zullen enkele zaken wel herkennen in het boek. ‘Redder’ behandelt een beladen thema, maar ik wil mensen eraan herinneren om altijd kritisch na te denken.”

Hoewel al mijn favoriete auteurs helaas overleden zijn, kijk ik er wel naar uit om nieuwe te ontdekken – Hannes Dedeurwaerder

Hannes komt signeren op zaterdag 29/10 en zondag 30/10, telkens van 15u tot 17u en op zaterdag 5/11 van 14u tot 16u. Het is de eerste keer dat hij op een groot event zoals Boektopia staat. “Het feit dat het doorgaat in Kortrijk is voor mij mooi meegenomen. De organisator vindt het alvast leuk om ook Kortrijkse auteurs te verwelkomen op Boektopia. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ga zeker ook eens mijn toer doen als bezoeker. Hoewel al mijn favoriete auteurs helaas overleden zijn, kijk ik er wel naar uit om nieuwe schrijvers te ontdekken.”

Brief aan grootmoeder

Steven en Peter schreven ’Naar jouw Amerika en terug’, een boek over hun grootmoeder Anna Remmerie. Ze vertrok in 1921 naar de VS om er te dienen in het ‘Belgian Bureau’. Elf jaar later keert Anna terug naar huis en huwt ze met Alfons Debaere. “Onze familie is nauw verbonden met de Leiestreek en de vlasnijverheid. Na het overlijden van onze oom Jules Debaere botste ik op oude foto’s, brieven en documenten van zijn moeder, onze grootmoeder Anna. ‘Naar jouw Amerika en terug’ is het relaas van onze zoektocht naar het verleden van deze kranige, Kortrijkse vrouw. Het is een soort lange brief gericht aan onze grootmoeder, vandaar de ondertitel ‘Brief voor Anna’.”

Hannes Dedeurwaerder groeide op in een strenggelovige kerkgemeenschap en schreef daarover ‘Redder. © MD

Steven en Peter zijn vaak met hun ouders naar boekenbeurzen geweest en hadden niet gedacht er ooit zelf te staan als auteurs. “Het is een verrassend toeval dat we net met een Kortrijks verhaal op een boekenbeurs staan in onze stad. Dat is natuurlijk fantastisch, we voelen dat het lokaal heel wat respons krijgt”, vertelt Steven. Hij en Peter signeren hun boek op Boektopia op zondag 6 november van 14u tot 15u.