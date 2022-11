Kortemarkse bibliotheek houdt dit weekend grote verkoop van afgeschreven materiaal

Op zaterdag 19, zondag 20 november en woensdag 23 november houdt de bibliotheek van Kortemark een grote verkoop van afgeschreven materialen. Deze verkoop vindt plaats in de oude bibliotheek in de Torhoutstraat 7. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan een lokaal goed doel.

Na de verhuizing van de oude naar de nieuwe bibliotheek dit voorjaar, bleken een groot aantal materialen niet meer mee te verhuizen. Het gaan om materialen die heel zelden of al een aantal jaar niet meer uitgeleend zijn en die maken jaarlijks plaats voor de nieuwe materialen.

Opbrengst naar goed doel

Er is een groot aanbod aan tijdschriften, strips, cd’s, dvd’s en boeken van alle categorieën! Bovendien worden de materialen verkocht aan zeer democratische prijzen: Voor een boek uit de volwassen collectie, vijf strips of een pakket tijdschriften betaal je één euro, voor een jeugdboek, een cd of een dvd betaal je 0,50 euro. Een deel van de opbrengst zal geschonken worden aan een lokaal goed doel.

Drie dagen

De verkoop vindt plaats op zaterdag 19 november, en zondag 20 november telkens van 10 tot 18 uur, en ook op woensdag 23 november van 14 tot 18 uur in de oude bibliotheek, Torhoutstraat 7. In de oude bibliotheek vindt momenteel De Stoasje onderdak, in afwachting dat hun vaste stek, het oude stationsgebouw van Kortemark, helemaal is opgeknapt. Wie wil kan na zijn of haar aankoop in de bar van De Stoasje terecht voor een drankje. (LTK)