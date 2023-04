Koksijde bundelt 5000 (!) nazaten van landbouwster Marie Beun: “Nooit verwacht dat mijn boek zoveel mensen zou verbinden”

Heet jij – of iemand die je kent – Annys, Legein of Thieren? Dan is er een kans dat jouw voormoeder Marie Beun heet. Familiekunde Westkust heeft namelijk 5000 nazaten, uit heel Vlaanderen, van haar gebundeld in een digitale databank. De aanleiding voor dat onderzoek is ‘Een heftig leven’, het nieuwe boek van Myriam Zelderloo (68) uit Oostduinkerke. Het begon allemaal met een witte grafsteen van 300 jaar oud in het Koksijdse dorpje Wulpen.

Myriam spoelde vijftien jaar terug aan in Oostduinkerke, de gemeente waar ze al zo vaak op vakantie was geweest. Ze volgde een opleiding tot K-ambassadeur om groepen de mooiste plekjes van Koksijde te tonen. De eindopdracht van die cursus was het uitstippelen van een wandeling en zo belandde Myriam in het kleine dorpje Wulpen, op een boogscheut van Oostduinkerke. “In het kerkje trok een witte grafsteen mijn aandacht. De letters kon ik niet meer lezen maar wel nog voelen. Het bleek om Marie Beun te gaan, een landbouwster die leefde van 1644 tot 1722.”

Veel betekend voor streek

Waarom kreeg die dame een grafsteen? “Omdat ze heel wat voor de streek heeft betekend, mede door haar echtgenoten”, antwoordt Myriam. “Haar eerste man Pieter Streeck bijvoorbeeld was de ‘hooftman’, een soort burgemeester in die tijd. Mensen konden bij hem te rade en het bestuur inde via hem belastingen. Een figuur met aanzien en de vader van Maries negen kinderen. Na Pieters dood hertrouwde Marie met Andries Vandewoude en tot slot met Laurens Desmedt, die een hoge functie in het kerkgebeuren had.”

Met haar partners runde ze landbouwbedrijven op uithoven van de Duinenabdij. Marie was ook ‘poorteres’ van Veurne. Met dat certificaat kreeg ze meer rechten. Zo mocht ze haar oogst verhandelen. Niet evident om zo’n titel als vrouw te bemachtigen. Je moet weten dat ze leefde in tijden van oorlog, plunderingen en armoede. Haar verhaal schets ik in de historische roman ‘Een heftig leven’ dat ik zaterdag heb voorgesteld in CasinoKoksijde.”

“De insteek om Marie als ‘voormoeder’ naar voor te schuiven vond ik fantastisch en tegelijk uitdagend” – Joeri Stekelorum

Het verhaal van Marie Beun sprak Joeri Stekelorum aan. Hij is al decennialang met stamboomonderzoek bezig en voorzitter van Familiekunde Westkust. Die vereniging heeft een collectie van bijna één miljoen rouwbrieven en bidprentjes. “Marie Beun had ik al vaak zien passeren. De insteek om haar als ‘voormoeder’ naar voor te schuiven vond ik fantastisch en tegelijk uitdagend. Bij onderzoek met een ‘voorvader’ moet je vooral op de familienaam zoeken, bij een voormoeder lukt dat niet. Uren hebben we opzoekingen gedaan in de burgerlijke stand en rouwbrieven. Het resultaat is een databank met 5000 namen van wie er ongeveer 2000 nog leven.”

In vissersmiddens

De meest voorkomende familienamen zijn Legein, Annys, Verleene, Desaever, Declercq, Baert, Vileyn, Vermoote, Cornelis en Torreele. “Veel van die namen vind je nu nog in vissersmiddens in zowel Koksijde als in Oostende. Ook in de regio Brussel en Noord-Frankrijk vonden we nazaten”, geeft Joeri nog mee. “Zelfs topfotograaf Michiel Hendryckx en Jurgen Delanghe, de man van Sandra Kim, zijn met Marie Beun verbonden.”

En schrijfster Myriam bekijkt het allemaal met grote ogen. “Wie had kunnen denken dat ik met mijn roman 5.000 mensen zou kunnen verbinden? Dit is echt een onverwachte wending maar uiteraard wel ongelooflijk. Hoe je op zo’n manier een bal aan het rollen kan brengen.” (GUS)