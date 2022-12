‘Koffer vol kleuren’ is de tweede misdaadthriller van rechercheur Hans Doheyn alias Hans J. Russelle

Veel volk vrijdagavond in de Bib van Koekelare. Op uitnodiging van oud Gerechtelijk Eerste Commissaris bij Pz Polder Marc Cobbaert, kwam auteur Hans J. Russelle (56), pseudoniem voor politierechercheur en Diksmuideling Hans Doheyn, zijn tweede misdaadthriller: ‘Een koffer vol kleuren’ voor de liefhebbers van misdaadromans signeren. En het werd op alle vlakke een voltreffer. Het was voor Hans een blij weerzien met tal van vroegere collega’s , maar ook heel wat boekenwurmen uit Koekelare en ruime omgeving, kwamen met deze nieuwbakken auteur kennismaken en lieten hun exemplaar door hem signeren.

“Hans Doheyn heeft er al een lange carrière opzitten bij de politie. Hij was lid van politiezone Polder van 1 mei 1996 tot 30 april 2005, eerst als lid van de gemeentepolitie Diksmuide en vanaf de fusie in 2001 als rechercheur bij de lokale recherche van Polder. Sinds 1 mei 2005 is hij werkzaam bij de politiezone Damme/Knokke-Heist”, leidt gepensioneerd oud commissaris Marc Cobbaert de auteur in.

Politierechercheur Hans Doheyn als auteur beter bekend onder de naam Hans J. Russelle, heeft zijn debuut als schrijver niet gemist, want zijn eerst misdaadroman ‘ Steek angst in je vijand’, was voor Hans, nu woonachtig in Aardenburg (Nederland), al meteen bingo. En hij had uiteraard meteen de smaak te pakken en begon aan zijn tweede boek.

Gepusht door vrouw

“Mijn schrijverstalent heb ik vermoedelijk meegekregen van mijn grootvader langs moederszijde: Ernest Claeys. En dat is maar een lettertje verschil met de grote Vlaamse schrijver en Kempenzoon Ernest Claes en het moet er beslist iets mee te maken hebben”, steekt Hans van wal. “Maar het is in feite mijn lieftallige echtgenote Annette Sahm, die mij pushte en uitdaagde. Je kunt het allemaal zo goed vertellen en als je begint te vertellen hangt iedereen aan je lippen, probeer maar eens een boek te schrijven. En dat moest ze mij geen twee keer zeggen want wat had ik te verliezen.”

“In de coronaperiode waagde ik een poging en stuurde mijn verhaal aar enkele uitgevers en die reageerden tot mijn eigen verbazing heel positief”, vervolgt Hans openhartig. “En als je meteen succes kent, is de smaak naar meer niet ver te zoeken. Mijn vrouw Annette is al sinds 2001 mijn muze en door haar heb ik nu nog voor minstens twintig jaar inspiratie.”

Derde misdaadroman op komst

Maar dat het zo’n vaart ging lopen had de auteur zelf in zijn stoutste dromen niet verwacht. “Neen, het is echt een onverhoopt succes geworden. De signeersessie in de bid van Koekelare is een ware voltreffer geworden, zodanig zelfs dat ik al gevraagd ben om dit begin februari 2023, over te doen in de bibliotheek van Diksmuide. Het sprookje blijft duren en ik geef je in primeur nu al mee dat ik al aan ’t schrijven ben aan mijn derde boek die de titel ‘Dat ene detail’ opgeplakt krijgt. Je moet de twee vorige boeken niet gelezen hebben om meteen de spanning te voelen van het derde boek die volgend jaar verschijnt, want ook nu is het een losstaand verhaal gebaseerd op spanning, humor, romantiek en herkenbaarheid”, klinkt het bij de sympathieke auteur.

Verhaal ‘Koffer vol kleuren’ speelt zich af in onze contreien

'De koffer vol kleuren' is een misdaadthriller vol spanning, humor en romantiek dat zich afspeelt in onze contreien. We volgen de hoofdpersonages Jack en Rachel, wiens levens op bepaalde vlakken gelijklopen met die van de auteur en zijn vrouw Annette. "Ik ben bijzonder trots op mijn nieuwste creatie. Mijn eerste boek schreef ik een beetje als een kip zonder kop: zonder basisstructuur maar met een hoofd vol ideeën. Deze keer schreef ik als een kip mét kop. Zo dacht ik van in het begin na over de manier om drie verhaallijnen te laten samenkomen", besluit Hans Doheyn alias auteur Hans J. Russelle die stilaan een begrip en naam en faam verwerft in het auteurswereldje.

Boek bestellen

Een gesigneerd exemplaar van ‘De koffer vol kleuren’ is te bestellen via www.russellebooks.com