Koen uit Marke wint kortverhaalwedstrijd van JCI Kortrijk: “AI is een discussie die we moeten starten”

Met de kortverhaalwedstrijd ‘Wit Blad’ daagde JCI Kortrijk schrijvers uit met het thema ‘Hoe ziet Kortrijk eruit in 2050’. Ieder verhaal startte met dezelfde vijf zinnen die de schrijvers moesten vervolledigen. Van de net geen 100 inzendingen werden de 50 beste kortverhalen gebundeld in een boek dat gratis verdeeld wordt bij lokale handelaars. Koen Mylle (59) won de hoofdprijs en breekt een lans voor het gebruik van AI.

Jeroen Seynaeve, 33 jaar en lid van JCI Kortrijk, blikt enthousiast terug op de eerste editie van hun kortverhalenwedstrijd. “Wat begon als een idee tijdens een brainstormsessie met letterlijk een wit blad, groeide uit tot een succesformule die bijna 100 deelnemers wist te overtuigen. De wedstrijd draaide rond het thema Kortrijk in 2050, wat een breed scala aan interpretaties opleverde: van utopisch en dystopisch tot verrassend herkenbaar.”

Breed publiek, brede verbeelding

De verhalenwedstrijd stond open voor jong en oud en dat weerspiegelde zich in de deelnemers: van 7 tot 80 jaar. “We hebben overwogen om er iets eenmaligs van te maken, maar gezien het enthousiasme en het aantal inzendingen denken we aan een vervolg”, vertelt Jeroen.

Een professionele jury, samengesteld uit leden van de Marnixring Kortrijk Broel en Theoria, beoordeelde de inzendingen. Hun punten bepaalden de top 50 waarvan de verhalen gebundeld werden in een boekje. Deze publicatie wordt in een oplage van 1.000 stuks gratis verspreid via lokale handelaars.

Volgens jurylid Geert Lesage (Marnixring), voorstander van het promoten van de Nederlandse taal en cultuur, was de kwaliteit van de inzendingen indrukwekkend. “De immense fantasie viel op. Van Kortrijk dat wordt bezet door UFO’s tot een romantisch verhaal waarin iemand opkomt tegen de dominantie van AI. Andere verhalen verkenden tektonische aardverschuivingen die de Leie onoverbrugbaar maakten met helden die een brug bouwden tussen noord en zuid.”

AI als partner in creativiteit

Het beste verhaal kreeg een ereplaats op de eerste pagina. Die opvallende winnaar was Koen Mylle, afkomstig uit Marke. “Ik ben een groot voorstander van AI, maar alleen als het blijft functioneren als een assistent. We hebben de unieke combinatie van IQ en EQ die AI niet kan evenaren. Daarom moet AI evolueren naar IA: Intelligente Assistentie”, legt hij uit.

Koen schreef zijn verhaal door AI te gebruiken als sparringpartner. “Ik vertelde eerst wie ik ben, hoe ik denk, en waar ik de toekomst zie evolueren. Samen hebben we een verhaal gecreëerd waarin mijn ziel zichtbaar blijft.” Hij had stiekem gehoopt te winnen om de meerwaarde van deze technologie bespreekbaar te maken. “Mogelijks komt er wat kritiek, maar het is een discussie die we moeten starten. Mensen zijn zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden van AI. We moeten iedereen meenemen in deze evolutie.”