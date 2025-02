Koen D’haene (61) heeft opnieuw een jeugdboek uit: “Een ode aan het jeugdhuis”

Wevelgemnaar Koen D’haene schreef na drie misdaadromans nog eens een jeugdboek. Een verhaal ontstond al in 2003, maar werd nu pas afgewerkt. Het vertelt het verhaal van een vader en diens zonen, maar ook voetbal en het jeugdhuis spelen een hoofdrol spelen.

Het is intussen ruim 40 jaar geleden dat hij er voor het eerst een voet binnenzette. Het jeugdhuis is de bron van een massa herinneringen. De eerste liefde, discussies over muziek en wereldproblemen en de kiem van heel wat vriendschappen. Koen D’haene is er intussen 61, maar hij koestert Jeugdclub Ten Goudberge in Wevelgem nog altijd.

De Wedstrijd

Dat Koen, die ook bibliothecaris is in Wevelgem, er op zaterdag 1 maart zijn nieuwste roman voorstelt, mag dan ook niet verwonderen. Zeker omdat in De Wedstrijd, zoals het jeugdboek heet, het jeugdhuis een prominente rol speelt.

“Het is een ode aan het jeugdhuis, niet zozeer de JC, maar in het algemeen. Het speelt zich af in het fictieve Fokkeveen, maar natuurlijk zitten er zoals altijd elementen van mijn leven in. Het kunstproject in het jeugdhuis was er bijvoorbeeld ook in mijn tijd. De namen van jeugdhuismedewerkers Hanne en Steven zijn dan weer dezelfde als die van de huidige medewerkers.”

Jeugdvoetbal

Het jeugdhuis is de plaats waar hoofdrolspeler Juan vaak vertoeft. Hij is een creatieveling die daar zijn passie kan beleven, zonder dat zijn papa dat weet. Zijn broer Robbie is dan weer een begenadigd voetballer die als spits potten breekt bij de lokale voetbalploeg. Hun vader is voetbalgek, lid van het bestuur. “Dat zorgt voor moeilijke momenten tussen de vader en zonen.”

Naast het jeugdhuis, speelt ook jeugdvoetbal een prominente rol. “Daarvoor heb ik research gedaan. Ik ben heel wat wedstrijden gaan bekijken bij SV Wevelgem City en ik schrok toch van wat ik er zag. De bulderende vaders langs de zijlijn en ook het racisme, vooral zelfs bij de jongsten, deden me toch schrikken.”

Maatschappelijk relevant

Het zijn allemaal thema’s die in Koens boek aan bod komen. Niet verwonderlijk, want in zijn hele oeuvre engageert hij zich om maatschappelijk relevante thema’s aan te kaarten. Nu dus ook opnieuw in een jeugdroman. “Na mijn drie misdaadromans vond ik het tijd om weer een roman voor jongeren te schrijven. Het was weer wat aanpassen, maar uiteindelijk ben ik eigenlijk altijd 15 jaar gebleven. Al noem ik het liever een hybride roman, want ook volwassenen kunnen er iets aan hebben.”

Opvallend is dat Koen de eerste hoofdstukken al in 2003 af had. “Maar ze belandden ergens in een schuif. Toen ging het enkel over voetbal. Toen ik het verhaal opnieuw oppikte, kwam het jeugdhuis meer en meer aan bod. De titel was eerst ook ‘Gewoon voetballen’, maar uiteindelijk paste ‘De wedstrijd’ beter. Die dubbele laag zit ook in het lied van Bram Vermeulen met dezelfde titel, waaruit ik ook een citaat haalde.”

Noorderburen

De roman wordt uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Neckar. Een voordeel, vindt de Wevelgemse auteur. “Als Vlaamse auteur is het niet evident om daar een publiek te vinden, zo geraakt mijn boek overal in de Lage Landen. Want uiteindelijk wil je als schrijver gelezen worden. Al zijn er soms discussies over bepaalde woorden die een andere betekenis hebben bij onze noorderburen.” (Joerie Dewagenaere)

De voorstelling van de roman vindt plaats op 1 maart in JC Ten Goudberge. De start is voorzien om 17 uur.