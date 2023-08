Knokke-Heistse politierechercheur schrijft derde misdaadroman

Het gaat hard voor Hans Doheyn (57), politierechercheur bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Nog geen twee jaar na zijn debuutwerk ligt een derde misdaadroman, ‘Dat ene detail’, al in de winkelrekken. De hoofdinspecteur, die onder het pseudoniem Hans J. Russelle schrijft, is ondertussen zelfs al druk in de weer met een vierde boek. “Ik haal tal van verhalen uit mijn eigen ervaringen en herinneringen.”

Hans J. Russelle veroverde eind 2021 de literatuurwereld met ‘Steek angst in je vijand’. Zijn debuutroman werd op warm applaus onthaald bij lezers aan beide kanten van de Nederlandstalige landsgrenzen. Zo ging het boek al drie keer in druk. Een tweede succesvolle werk, ‘De koffer vol kleuren’, liet amper een jaartje op zich wachten. De auteur doet nu nog sneller, met zijn derde roman ‘Dat ene detail’. Hans J. Russelle volgt opnieuw de hoofdpersonages Jack en Rachel, wiens levens op bepaalde vlakken gelijklopen met die van de auteur en zijn vrouw.

Een van de slachtoffers is een informant van de politierechercheurs Jack Deleyn en Axel Simoens. Het onderzoek neemt tal van rare wendingen en de teamleider van de recherche maakt het hen niet bepaald makkelijk. Ondertussen vertoeven Jack en Rachel nog in hun wittebroodsweken. Al belanden ze snel opnieuw in de hectiek van het dagdagelijkse leven met hun drie tienerkinderen. En dan is er nog Joey, een elfjarig kereltje met een handleiding die over uitzonderlijke talenten beschikt. Dat maakt hem misschien de held van dit verhaal, ook al is dat helaas niet zonder gevaar. “Ook in dit derde boek blijf ik trouw aan mijn basisingrediënten: spanning, humor, romantiek en herkenbaarheid”, zegt Hans J. Russelle. “Ik wou ook een positieve boodschap brengen over mensen met een bijzondere handleiding. Sinds een aantal jaren ben ik intens bevriend met een persoon met een autismespectrumstoornis. Het is niet altijd evident om met hem te connecteren, maar het is een echte topkerel. Dat wilde ik extra in de verf zetten met het personage Joey. Bovendien heeft iedereen wel zijn of haar hebbedingetjes en kantjes. Mijn vrouw zegt dat er ook wel een aantal extra pagina’s in mijn handleiding zijn. Gelukkig heeft ze die al gelezen.”

Of ‘Dat ene detail’ zijn beste werk is, laat Russelle in het midden. “Het is aan de lezers om daarover te oordelen. Wat ik wel weet, is dat ik elke keer groei als auteur. ‘Dat ene detail’ is dan ook een meer dan waardige opvolger voor de vorige twee. Ik heb er in elk geval alle vertrouwen in. Waar ik mijn inspiratie blijf halen? Als politierechercheur kan ik tal van verhalen uit mijn eigen ervaringen en herinneringen halen. Ik weet perfect hoe alle aspecten van een onderzoek in zijn werk gaan en hoe bijvoorbeeld parketmagistraten en onderzoeksrechters redeneren.” “Ik weet ook tot wat een mens in staat kan zijn, wat het betekent wanneer iemand de spreekwoordelijke grens overschrijdt. Ik neem bepaalde personen of situaties volledig weg uit hun eigen context en plaats ze dan in de fictie van mijn boeken. Voor de persoonlijke verhaallijnen heb ik ondertussen meer dan voldoende bagage dankzij mijn echtgenote, kinderen en aanhang, familie en vrienden. En last but not least beschik ik over een levendige fantasie.”

Ambitie

Russelle brandt van ambitie om de schrijverswereld verder te veroveren. “Ik ben fier op al mijn boeken en voel dat Hans J. Russelle echt zijn stempel aan het drukken is. Mijn droom is nu al werkelijkheid geworden, maar het geloof in nog veel meer is groot. Ik zit nu halverwege mijn vierde manuscript. Dat verhaal begint met een meervoudige moord in het anders zo slaperige Lapscheure. Ook in deze roman is niets wat het lijkt en bieden zich een aantal uiteenlopende verdachten aan. Ook voor mijn vierde werk heb ik geput uit mijn ervaringen als politierechercheur. Iemand van het leven beroven is één van de meest verschrikkelijke misdaden die je kan begaan. Maar wat zijn de motieven die hierin kunnen spelen? Zijn getuigen altijd betrouwbaar? Zijn de slachtoffers wel wie men denkt dat zij zijn? En hoever wil je gaan om je dierbaren te beschermen? Er komt dus zeker nog minstens één misdaadverhaal en als het van mij afhangt nog veel meer.”

Hans J. Russelle stelt zijn nieuwste werk voor op dinsdagavond 17 oktober om 19 uur in de bib van CC Scharpoord. Inschrijven kan gratis via de activiteitenkalender op de website van de gemeente Knokke-Heist. Er is ook een signeersessie op vrijdag 6 oktober om 19 uur in Casa Portiera Aardenburg. Dat ene detail – 21 euro – uitgeverij Het Punt. Je kan een persoonlijk gesigneerd exemplaar van het boek rechtstreeks bij de auteur bestellen via www.russellebooks.com.