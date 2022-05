Knokke-Heistenaar Jos Pierreux stelt pas verschenen thriller ‘Besloten Stad’ voor

Misdaadauteur Jos Pierreux signeerde in de Standaard boekhandel zijn nieuwste thriller ‘Besloten stad’ waarmee de Knokke-Heistse schrijver perfect aansluit bij de actualiteit.

“Mijn nieuwste boek brengt ons terug naar maart 2020, naar Covid-19 en de lockdown”, aldus Jos Pierreux. “Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels gaan dicht. De lessen in de scholen worden opgeschort, alle culturele en sportieve evenementen worden geschrapt. Knokke-Heist verandert in een spookstad, zijn inwoners zijn voorzichtig bij alles wat ze doen.”

“De speurders werken maximaal van thuis uit. Wanneer in het Koningsbos een anoniem lijk wordt aangetroffen, zit rechercheur Stefaan Anthenus met de handen in het haar. Door de pandemie is de politiebrigade onderbemand. De coronaregels veranderen iedere dag en belemmeren elk onderzoek. Zodra een vader zijn verslaafde zoon identificeert, wordt het lichaam door de wetsdokter vrijgegeven en gecremeerd. Want waarom zou de man liegen?”

Van bouwhandelaar tot professioneel misdaadauteur

Jos Pierreux was eerst bouwhandelaar en schoolde zich ondertussen om tot professioneel misdaadauteur. Zijn verhalen met inspecteur Luc Borré in de hoofdrol spelen zich in Knokke-Heist af.

Jos Pierreux werd driemaal genomineerd voor de Hercule Poirotprijs en schreef ondermeer een Witseverhaal. In 2018 won hij met ‘Niets erger dan spijt’ de Hercule Poirotprijs. De jury noemde het een ‘Tour de Force’. In de zomer van 2019 verscheen ‘Rot fruit’, in 2020 gevolgd door ‘Het tweede skelet’ en in 2021 door ‘Russische poppetjes’. In het voorjaar van 2022 verscheen het Wablieft-boek ‘De eerste moord’ en nu dus ‘Besloten stad’.

‘Besloten Stad’ werd uitgegeven bij uitgeverij Vrijdag. De thriller kost 23.50 euro en is verkrijgbaar in de Standaard boekhandel.

