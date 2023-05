Knokke-Heist blikt tevreden terug op 20ste Internationaal Stripfestival: “Verhuis is vlekkeloos verlopen”

De 20ste editie van het Internationaal Stripfestival is een groot succes geworden. Dat blijkt uit de evaluatie van het gemeentebestuur. “De verhuis van het Casino naar Ravelingen is vlekkeloos verlopen”, klinkt het.

Voor de eerste keer werd er op de erelijst van het Internationaal Stripfestival een internationale naam bijgeschreven. De Spanjaard Inaki Holgado nam de ereprijs ‘Burgemeester Graaf Leopold Lippens’ in ontvangst.

Nieuwe locatie viel in de smaak

Het Internationaal Stripfestival ging voor het eerst door in de Ravelingen in plaats van het Casino. En dat werd duidelijk gesmaakt door de bezoekers. “De verhuis is vlekkeloos verlopen, en de stripliefhebbers hebben, samen met jonge en oudere inwoners van Knokke-Heist, alvast vlot de weg gevonden naar de nieuwe locatie”, aldus het gemeentebestuur na de evaluatie. De organisatie was een samenwerking tussen het gemeentebestuur, de bib, cultuurcentrum Scharpoord en de politie.

Het was trouwens de politie die vorig weekend centraal stond tijdens het Stripfestival, want de politie fungeerde als centraal thema.

Het geheel werd aan elkaar gepraat door voormalig sportjournalist en stripfanaat Louis De Pelsmaeker. Rosann, een van de finalisten van The Voice en afkomstig van Knokke-Heist, zorgde voor de muzikale noot. (MM)