Knack Volley viert 60-jarig jubileum met uniek boek: “Ook wie nauw met de club betrokken is, zal er nog heel wat nieuwe ontdekken”

Dit volledige kalenderjaar viert Knack Volley Roeselare zijn diamanten jubileum. Werd de feestviering van 60 jaar Knack Volley in het voorjaar sportief geaccentueerd met het behalen van de vijftiende landstitel en de zestiende beker, dan wordt die viering afgerond met de presentatie van een literair hoogstandje of het boek ’60 jaar Knack Volley Roeselare 1964-2024′. Dinsdagavond werd het eerste exemplaar ervan overhandigd aan Rik Denolf, die met Roularta altijd een buffer vormde voor de club.

“Noem het vooral een verhalenbundel waarin de geschiedenis van Knack als volleybalclub wordt weergegeven. Maar daarnaast is het ook een tijdsdocument waarbij alle belangrijke gebeurtenissen van de club zijn opgenomen”, vat Riet Deleye samen. Zij coördineerde de samenstelling van het boek, dat door uitgeverij Bibliodroom gerealiseerd werd. “Zeven gelegenheidsschrijvers brengen in totaal zestig verhalen van spelers, bestuurslui, vrijwillige medewerkers en andere ooit met de club betrokken personen. Bij elke persoon hoort een anekdote die de verhalenbundel interessant bijkleurt. Er is ook een tijdslijn opgemaakt waarbij alle belangrijke gebeurtenissen zoals wisselende voorzitters, trainers en titels vermeld staan. Het boek bevat ook een zestigtal bladzijden fotomateriaal. Ook wie nauw met de club betrokken is, zal er nog heel wat nieuwe weetjes ontdekken.”