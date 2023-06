Kleuters genieten van hun eerste boek op Boekstartdag in bibliotheek Ter Elst

Op de jaarlijkse Boekstartdag in Gistel stond de bibliotheek in het teken van jonge gezinnen met kinderen tot 2,5 jaar. Het is voor de bibliotheek het uitgelezen moment om het aanbod voor de allerjongsten extra in de kijker te zetten en ouders te laten zien dat de bib voor werkelijk alle leeftijden iets in petto heeft. Er stond onder andere muziek op het programma, maar vooral de voorleesmomenten en het ontdekken van het boekenaanbod stonden centraal. “We telden zo’n vijftien jonge kindjes die samen met hun ouders of grootouders naar de bib afzakten”, zegt schepen van Cultuur Ann Bentein (Open Vld). “De jongste was ongeveer achttien maanden. Voor de deelnemers was het een aangename eerste kennismaking met onze mooie bibliotheek en het uitgebreide diverse aanbod.” (TVA/ foto PM)