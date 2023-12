‘Klanken uit een Brugs Verleden’ omvat werk van Karel De Wolf

75 jaar geleden overleed apotheker en volkskundige Karel De Wolf. Om dit te herdenken, verscheen het boek Klanken uit een Brugs verleden met daarin een verzameling teksten van De Wolfs hand.

De naam Karel De Wolf klinkt oudere Bruggelingen waarschijnlijk bekend in de oren. Of jongeren de apotheker nog kennen, is zeer de vraag. Daar kan verandering in komen met de publicatie van het boek. Het initiatief gaat uit van historicus Bruno Daems, achterkleinzoon van Karel De Wolf, en van burgerlijk ingenieur Brecht Fevery die opgroeide in het huis De Cleynen Thems aan de Zuidzandstraat waar de familie De Wolf van 1832 tot 1980 een apotheek uitbaatte.

De bekendste werken van De Wolf zijn Brugsch Volk en Hier weerom Brugsch Volk waarin in onvervalst Brugse verhalen zijn opgetekend. Minder bekend is dat de auteur in tal van tijdschriften publiceerde zoals in de volkskundige Almanak ’t Beertje en in het Pharmaceutisch Tijdschrift.

Vergeten teksten

In de nieuwe publicatie bundelen Daems en Fevery een verzameling vergeten of niet eerder gepubliceerde teksten. De bloemlezing uit het werk van Karel De Wolf wekt vergeten woorden, klanken en gebruiken weer tot leven. Het boek opent met het onuitgegeven Familieboek De Wolf waarin Karel met sappige anekdotes zijn familiegeschiedenis vertelt. Het is een unieke getuigenis van hoe de Brugse familie zich doorheen de 19de en 20ste eeuw maatschappelijk opwerkte en cultureel ontplooide. Het verhaal is geïllustreerd met ongepubliceerde foto’s uit het familiearchief.

Daarna volgt een selectie artikelen van De Wolf, gebundeld rond drie thema’s. Als plantenkenner combineerde hij wetenschappelijke kennis met volksgebruiken en wetenswaardigheden. In een tweede reeks behandelde hij diverse facetten van de Brugse geschiedenis en tot slot zijn er de humoristische verhalen in het Brugse dialect. De inleiding is van de hand van eremuseumconservator Willy Dezutter en van Ewald Vancoppenolle, erevoorzitter van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

(CW)