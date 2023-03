Kinderen beleven Boekenmaand in bib

In het kader van de Jeugdboekenmaand kunnen tot eind maart de klassen van de Torhoutse basisscholen voor een boeiende activiteit langslopen in de stadsbibliotheek.

Klas 4A van vbs Ten Parke op de wijk De Goede Herder beet dinsdagmiddag samen met juf Lisa Hostens de spits af. “De Jeugdboekenmaand staat dit keer in het teken van geluk in de brede zin van het woord”, zegt bibliothecaris Greta Naert. “Er wordt gefocust op familie, vrienden, hobby’s, passies en tal van zaken waar je vrolijk van wordt. Maar ook op dagen waarop je minder blij bent en je je angstig, neerslachtig of eenzaam voelt.”

“Na enkele digitale Jeugdboekenmaanden als gevolg van de coronapandemie kregen we vorig jaar maar liefst 47 klassen over de vloer. Voor 2023 reserveerden tot nu toe 60 klassen een plaatsje.”

“Kinderen op een speelse manier de kracht en de pracht van boeken en verhalen aanreiken, is een van de hoofddoelstellingen van de bib”, vult schepen van Cultuur Lieselotte Denolf aan. “Vorig jaar bereikten we 940 kinderen met ons educatieve aanbod. En dit jaar hopen we rond het thema geluk dat aantal te evenaren.”

Met de oudste kleuters wordt er gewerkt rond het prentenboek Jij maakt mij gelukkig van Patricia Hegarty. Samen met het schildpadje Bo gaan de kinderen op ontdekkingstocht door de bib en dansen tussendoor tijdens een bewegingsmomentje.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar ontdekken het verhaal Een giraf met een probleem van Jory John. Ze zoeken naar een oplossing voor Edward de giraf en Christo de schildpad.

Het derde tot en met het zesde leerjaar spelen het digitale Bibster-spel. Ze scannen codes en zoeken antwoorden op diverse vragen over boeken en lezen.