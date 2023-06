Kinderboek ‘Dikke Mathille gaat op stap’ gelanceerd op Oostende voor Anker

Nicole Saintpo, tot voor kort zaakvoerster van het gelijknamige vastgoedkantoor in Mariakerke, wist Oostendes boegbeeld Dikke Mathille te verleiden tot een heuse citytrip door de stad. Het resultaat is een kinderboek, prachtig geïllustreerd door kunstenaar en huiscartoonist van De Zeewacht Willy Bosschem. Het boek wordt voorgesteld en is voor het eerst te koop tijdens Oostende voor Anker.

In Oostende krijgen wel meer monumenten en standbeelden voetjes en tref je ze opeens ergens anders. Zo reisde Ensors borstbeeld al de halve stad rond en ook De wind van Emile Bulcke en De Vindictive spelen al langer op verplaatsing net als Dikke Mathille. Maar die laatste trekt nu ook op papier uit loutere verveling zelf de stad in.

Ooit zette Dikke Mathille al een stapje in de stad bij haar verhuis van de oosthelling van het kursaal naar haar waterpartij midden de Leopold II-laan ter hoogte van C. C. De Grote Post. Nu wist Nicole Saintpo Oostendes boegbeeld te verleiden tot een heuse citytrip in eigen stad. “Ik verzin graag verhaaltjes voor mijn drie kleinkinderen. Mijn eerste boek voor hen Bang voor de wind heb ik nog niet gepubliceerd, maar met Dikke Mathille gaat op stap waag ik me nu voor het eerst aan een door Willy Bosschem prachtig geïllustreerd kinderboek waar ook volwassenen volop van zullen genieten” , zegt de auteur.

Creatieve dromen

Nu ze met pensioen is, realiseert Nicole haar sluimerende creatieve dromen in de kunstacademie en de muziekschool en pent ze haar ideeën en verhalen in een schriftje neer. De samenwerking met Willy Bosschem liep geolied en smaakt naar meer. Ze vindt trouwens dat Willy Bosschem als kunstschilder, tekenaar, grafieker, etser, cartoonist, illustrator, ontwerper van postzegels, affiches en logo’s, eredirecteur van de Oostendse Kunstacademie en public relations officer van het Casino Kursaal, uitvinder van de smoke-art en curator zelf een boek verdient.

Aangespoord door Zoë de Zeemeeuw dartelt de zich vervelende Dikke Mathille op een dag van monument naar bezienswaardigheid in eigen stad. Zo ontdekt ze het Bloemenuurwerk, de Mercator, de St.-Petrus en Pauluskerk, de Amandine … Onderweg aanschouwt ze Lucy Loes aan de Vistrap en raakt ze aan de praat met de Pisser en zijn stoere kompaan op het Zeeheldenplein. Later trekken ze samen, joviale blikvangers-onder-elkaar, ook op avontuur van de Oosteroever naar het Provinciedomein Raversijde.

Ode van Hugo Claus

Het boek eindigt met een gulle ode van Hugo Claus aan het hoofdpersonage en schetst Nicole kort de historiek van het beeld. In haar ogen staat Mathille ook symbool voor de vrijgevochten vrouw. Zo tekent Willy Bosschem haar ook met een speelse knipoog: een guitige dame die vij en vrank geniet van haar uitje.

“Veel succes met het speels verhaal waarbij het beeld van mijn vader op zoek gaat naar avontuur binnen de stad. In Oostende is er immers altijd iets te beleven, ook voor monumenten die tot leven komen. Een boek voor alle leeftijden. Ideaal om de stad te verkennen.” Zo vat Chantal Grard, dochter van de schepper van De Zee het boek samen.

‘Dikke Mathille gaat op stap’ kost 20 euro en is te koop bij Nicole Saintpo via 0496 55 57 70 of nicole.saintpo@gmail.com. Tijdens Oostende voor Anker ook te koop op de stand van Fer Unique op het Sint-Petrus-en-Paulusplein en later ook in een aantal Oostendse boekhandels.