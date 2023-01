‘Kind van Krottegem’ Romain Decommere (83) schrijft boek over jeugd tijdens en na de oorlogsjaren: “Kinderen staat centraal”

Romain Decommere legt momenteel de laatste hand aan zijn boek ‘Kind van Krottegem’ waarin hij beschrijft hoe de plaatselijke kinderen de Tweede Wereldoorlog en de jaren nadien beleefden. “Ik was vier jaar, maar ik vergeet nooit hoe die vliegtuigen hier passeerden.”

Romain Decommere werd geboren op oudejaarsdag 31 december 1939 in de Bataviawijk op Krottegem. Als klein kindje groeide hij op ten midden van de Tweede Wereldoorlog. “Als kind besef je zoiets maar half, maar er zijn toch zaken die je je hele leven zal herinneren. Ik denk bijvoorbeeld aan de vliegtuigen die over Krottegem vlogen.”

Jaren later laten die gebeurtenissen nog altijd een indruk na op de Roeselaarse tachtiger. Hij schreef inmiddels al verschillende sprookjes, maar droomde er ook van om eens een boek neer te pennen over de oorlogsjaren. “En ik wou het verteld hebben vooraleer de mensen die het zelf beleefd hebben er niet meer zijn.”

Van spelen tot favoriete diertjes

Momenteel is Romain nog volop bezig met het schrijven van het boek ‘Kind van Krottegem 1940-1954’. “Ik kies ervoor om tot 1954 te gaan omdat men langer kind is dan die oorlogsjaren.”

In het boek beschrijft Romain onder andere hoe de kinderen speelden en hoe hun favoriete diertjes werden gevoed. “Ik baseer me op mijn eigen herinneringen en over getuigenissen van anderen. Er zijn al veel oorlogsboeken en -verhalen, maar bij deze publicatie staat het kind echt centraal.”

Groots project rond het boek

‘Het Kind van Krottegem’ werd vrijdagmiddag in café Breda onder de doopvont gehouden. Dit in het bijzijn van de vrienden van Juul Plastiek en leden van de VTB Cultuurmakers Gezelle Roeselare. “Het is de bedoeling dat we de komende maanden breder gaan rond het boek. Zo denk ik maar aan het organiseren van verteltafels, maar inmiddels hadden we ook al contact met bijvoorbeeld de brouwerij Rodenbach”, aldus Dirk Lievens, een van de dragende krachten achter het ganse project.

Hoogtepunt van het ganse gebeuren is de Erfgoeddag waarop het boek van Romain officieel wordt gelanceerd. Intekenen kan nu al door een mail te sturen naar romaindecommere@gmail.com.

(BF/foto SB)