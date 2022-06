Katrien Van Hecke schrijft jeugdboek over Oostendse Compagnie: “Geen zeelui in mijn stamboom”

Met ‘Oostende is niet ver’ meer schreef Katrien Van Hecke haar achtste historische jeugdroman. Het verhaal speelt zich af aan boord van het 18de-eeuwse fregat Neptunus waar scheepsjongen Johannes verre einders opzoekt. In het dankzij de Generale Keizerlijke Indische Compagnie florissante Oostende zetten het kindermeisje Nel en de opgewekte Isabelle ondertussen met vertellingen de wereld naar hun hand.

Voor haar achtste jeugdroman volgde Katrien Van Hecke het kielzog van het 18de-eeuwse fregat Neptunus van de Oostendse Compagnie op zijn koers naar Bengalen. Het verhaal tekent het prille zeemansbestaan van scheepsjongen Joannes, die aanmonstert op deze Oost-Indiëvaarder die koers zet naar Bengalen. De auteur schetst het leven aan boord, de Oostendse zeelui die aanmonsteren en de economische groei van de kuststad, terwijl zijn vriendinnetje Nel als kindermeisje in Oostende zorgt voor Isabella, het dochtertje van een directeur van de Compagnie en thuis een zuur bestaan leidt onder een tirannieke vader. Johannes hoopt na tal van avonturen op een zilverschat, terwijl de twee meisjes thuis de wereld naar hun hand zetten door het opdissen van verhalen en sprookjes.

Oostendse Compagnie

Het verhaal ontwikkelt zich in de periode van de Oostendse Compagnie, officieel de Generale Keizerlijke Indische Compagnie (1723-1732), met thuishaven Oostende. De compagnie zette schepen in naar India, Bengalen en China die specerijen, thee, katoentjes, zijde en porselein naar de Oostendse kaaien brachten. Afgunst van de concurrerende, zeevarende buurlanden nekte deze voor de Zuidelijke Nederlanden erg winstgevende scheepstrafiek, een late echo van de Nederlandse V. O. C. in de 17de eeuw. Maar ook na de ontbinding van dit handelsvennootschap bleven Zuid-Nederlandse reders en handelaars private expedities naar Azië op touw zetten.

De historische feiten zijn knap verweven in deze psychologische en coming of age-roman voor 14+. Geïnteresseerden vinden achterin een lijst met interessante historische figuren en een lijst met achtergrondweetjes.

Geen zeebenen

“Nee, zelf heb ik geen zeebenen of enige weet van zeelui en kapers in mijn stamboom. En die Oostendse Compagnie was mijn zelfs niet zo bekend, maar via onder andere ‘Het gezicht van de Oostendse handelaar’ van Jan Parmentier, die in 1982 nog mijn thesis tot het behalen van een licentiaatsdiploma geschiedenis aan de UGent heeft beoordeeld, ben ik mij gaan vastbijten in dit voor velen nog onbekend stuk maritiem verleden. Ook ‘Vlaming Houzee’ van Jan Van Dorp en het toneelstuk ‘Marinus’ wakkerden mijn interesse alleen maar aan”, aldus de uit Lichtervelde afkomstige maar in Gent wonende semiprofessionele jeugdauteur.

‘Oostende is niet ver meer’ is het achtste jeugdboek van Katrien Van Hecke, waar ze, inclusief de historische research drie jaar aan schreef. Haar ‘Soldaat Marie’ over een Gentse vrouw die in het Napoleontische leger diende, kreeg zelfs een nominatie voor de Thea Beckmanprijs.

‘Oostende is niet ver meer’, een uitgave van Clavis, telt 250 pagina’s en kost 17,95 euro. (Marc Loy)