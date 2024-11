Katrien Ryserhove onthult laatste geheimen over Judith: “Ik ben ervan overtuigd dat de eerste gravin van Vlaanderen eerder in Brugge dan in Gent begraven is”

“Ik ben ervan overtuigd dat Judith eerder in Brugge dan in Gent begraven is”, zegt auteur Katrien Ryserhove, die met ‘Judith. Het Pure’ het laatste luik geschreven heeft van haar liefdesverhaal over de stammoeder van de graven van Vlaanderen.

Al dertig jaar lang verdiept Katrien Ryserhove (67) uit Merendree zich in de historische figuur van Judith, dochter van de Frankische koning Karel de Kale en vrouw van de eerste Vlaamse graaf, Boudewijn I. De ex-lerares geschiedenis beet zich als auteur en uitgever in het onderwerp vast zoals haar vader Alfons Ryserhove dat deed met de moorden van Beernem.

Historische feiten

“Voor mijn verhaal, dat gebaseerd is op historische feiten, heb ik 400 bronnen doorploegd”, vertelt Katrien. “De vroege middeleeuwen zijn weinig gedocumenteerd. Je vindt meer info over de Romeinen en de Egyptenaren dan over de negende eeuw. Ik trok naar Frankrijk en Wessex, want Judith huwde als tiener twee Engelse koningen: de 60-jarige Ethelwulf en nadien zijn zoon Ethelbald.”

Judith, Het Pure is het derde deel van een trilogie over deze Frankische prinses, die koningin van Engeland en nadien gravin van Vlaanderen werd. “De titel verwijst naar de pure liefde die Judith had voor ridder Boudewijn, die vanaf 857 burggraaf in Brugge was. Hij onderhandelde wellicht met de Vikingen en smeedde plannen voor een burcht. Van een echte stad was nog geen sprake: Brugge was een kusthaven, door twee vaargeulen verbonden met de Noordzee.”

Vlucht door Europa

“Toen Judith voor de tweede keer weduwe werd, vluchtte ze in 861 terug naar Frankrijk. Haar vader sloot haar op in de burcht van Senlis, om na haar turbulente leven opnieuw een devote vrouw te worden. Maar ze werd geschaakt door burggraaf Boudewijn, voor wie ze al een kalverliefde koesterde lang voor haar gearrangeerde koninklijke huwelijken.”

Het derde boek beschrijft de twee jaar durende vlucht van Judith en Boudewijn door Europa. “Ik heb geprobeerd de 2.100 kilometer lange tocht te reconstrueren. Pas na bemiddeling van paus Nicolaas I erkende Karel de Kale hun huwelijk. Mijn boek eindigt wanneer Boudewijn en Judith in 864 in Brugge aankomen”, aldus Katrien, die haar boek zaterdag voorstelde in de crypte van de Sint-Donaaskerk in Brugge.

“Ik denk dat Judith in Brugge begraven werd en niet in de Gentse Sint-Pietersabdij. Voorlopig ontbreekt daarvoor nog elk bewijs. Misschien is Judith rond 873 in het kraambed gestorven, nadien is niks meer van haar geweten…” (SVK)

‘Judith, Het Pure’ kost in de boekhandel 25 euro. Meer info: www.ryserhove.be