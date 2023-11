Katrien heeft tweede dichtbundel ‘Onderweg’ klaar

Katrien Goegebeur (57) woont met haar man Johnny Eecloo in de Dr. Adriaensstraat in Zedelgem. De mama van twee werkt bij speelgoedketen Fun in Torhout. Katrien houdt van mensen, dieren, reizen, de zee, de natuur, fotograferen en gedichten schrijven.

“Dat laatste is iets wat ik al vele jaren doe, maar ik ben meer beginnen schrijven sinds ik als kerstcadeau van een collega een gedichtenboek vol tips en ideetjes kreeg. Een soort werkboek waarmee ik aan de slag ging, zeg maar. Ook door corona begon ik meer te dichten, want toen had ik er zeker voldoende de tijd voor”, begint Katrien.

‘Iedereen is uniek’

In oktober 2021 lanceerde Katrien haar eerste dichtbundel. In Iedereen is uniek, jij ook! laat de Zedelgemse in haar hart kijken. Inspiratie haalde ze uit haar omgeving, persoonlijke gebeurtenissen en emoties. Ze verkocht 500 stuks en schonk de hele opbrengst – de productie werd betaald door de sponsors – aan woonzorgcentrum Klaverveld.

Haar nieuwe dichtbundel is getiteld Onderweg en de titel dekt ook de lading. “Klopt, ik liet me inspireren door onze reizen. Als je de gedichten leest, dan weet je waar ik allemaal ben geweest. Zo komen bijvoorbeeld New York en China aan bod, net als onze mooie reizen met volkskunstgroep ’t Vrij Uurke”, aldus Katrien, die haar nieuwste worp 600 keer liet drukken.

De volledige opbrengst schenkt Katrien net als bij haar eerste bundel opnieuw aan woonzorgcentrum Klaverveld. “Dat is mogelijk dankzij de sponsors: Madou Ballonvaarten, Vandamme Reizen, Poelier Vermeulen, Eletriciteit Roels, De Booterham en Fun Torhout. Bij de laatste twee sponsors is mijn poëziebundel ook te koop. De prijs is 5 euro. Onderweg is ook te koop tijdens de opendeurdagen op zaterdag 25 en zondag 26 november in De Sfeermaker in Stalhille”, besluit Katrien, die al ideeën heeft voor een nieuwe dichtbundel. Wordt vervolgd! (BC)

De bundel is ook te koop via katrien.goegebeur@telenet.be.