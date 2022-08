Karel Cambien schrijft boek over fabuleuze grootoom: “Het is mijn plicht om dit verhaal te vertellen”

Onlangs schreef Karel Cambien zijn 25ste boek: ‘Het fabuleuze lot van een Vlaamse bankier’. Het boek vertelt het leven van zijn grootoom Victor Cambien die in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd van vorige eeuw een bijzondere rol heeft gespeeld.

Victor Cambien nam destijds als Vlaming veel gedurfde initiatieven. Zo was hij bijvoorbeeld oprichter en medestichter van de Vlaamse meisjesschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, van de eerste Vlaamse tennisclub in België (Wikings) en van het eerste Vlaams Cultureel Huis in de Groeningestraat (waar nu Hotel Messeyne is).

In het unitair Franstalige België van toen waren dergelijke initiatieven goed om op de lijst van de Belgische staatsveiligheid te belanden. Victor Cambien ontving in 1954 echter de grootste onderscheiding van de Belgische staat voor zijn verdiensten. Met zijn vriend Jozef Delbaere was hij medestichter van de Kortrijkse Bank voor Handel en Nijverheid, voorloper van wat later de Kredietbank zou worden (huidige KBC). In datzelfde jaar werd hij wegens pensioengerechtigde leeftijd uitgezwaaid op een banket in Brussel, waarbij de historische bankier Fernand Collin de volgende woorden uitsprak in zijn lofrede: “In de hele geschiedenis van de Kredietbank heeft niemand meer betekend voor de bank dan Victor Cambien.”

Fabuleus leven

“Ik heb mij verdiept in de figuur, niet omdat het familie is, maar eerder omdat die man een fabuleus leven heeft geleid. Ik wou een hommage brengen aan deze persoonlijkheid. Ik beschouw Victor als één van de ongetwijfeld belangrijkste en gelijktijdig ook meest onderschatte figuren uit de Vlaamse geschiedenis van de 20ste eeuw”, vertelt Karel.

Het levensverhaal van Victor Cambien doet denken aan een scenario van een film, maar werd helaas ook getekend door een ongelooflijke tragiek toen hij en zijn vrouw Anna Lamoral tijdens het grote bombardement op Kortrijk, op 26 maart 1944, maar liefst zes kinderen tussen 11 en 21 jaar oud verloren in één klap. Een verhaal die bij veel oudere Kortrijkzanen gekend is.

“Zijn levensverhaal verdient veel meer dan dit kleine boekje, maar ik vond het belangrijk om in een notendop het één en ander op papier te zetten voor al wie geïnteresseerd is in deze intrigerende, charismatische en altijd bescheiden gebleven historische figuur die de broer was van mijn grootvader Emile Cambien. Ik beschouw het als mijn beroepsplicht als schrijver om dit verhaal te vertellen zodat het niet verloren gaat”, zegt Karel.

Met veel passie praat de Kortrijkse journalist en auteur over zijn bijzondere grootoom Victor. Tijdens ons gesprek worden me enkele gelijkenissen tussen de verre familieleden duidelijk, maar de voornaamste is hun interesse, belangstelling en waardering voor het maatschappelijk belang van ondernemerschap.

Zonder overheid

“Ik vind dat het belang van ondernemerschap nog altijd wordt onderschat. Als stenen verlegd worden in de maatschappij, komt dat niet alleen door de politiek”, merkt Karel op. “Ik geef altijd het voorbeeld van 540 dagen zonder overheid, de economie heeft toen alles rechtgehouden.” Daarnaast is Karel zelf een man met een breed sociaal netwerk en verschillende lidmaatschappen. Het verenigingsleven was ook voor zijn grootoom van belang, zoals de oprichting van de Wikings en het Vlaams Cultureel Huis aantoont. “De zin om mensen samen te brengen zit dan misschien toch in de familie”, glimlacht Karel. Maar waar hij het meest naar opkijkt, is hoe Victor Cambien, ondanks alle lof, bescheiden bleef. “Het was een man van eenvoud, zo wil ik ook zijn. Ik heb een hekel aan mensen die naast hun schoenen lopen. Hoe meer ik mij verdiepte in Victors verhaal, hoe meer mijn bewondering steeg voor die man. Helaas heb ik hem nooit gekend”, vertelt Karel.

Levensdroom

Schrijven is altijd de levensdroom geweest van Karel. In het middelbaar was gegarandeerd één leerling van de klas enthousiast bij het schrijven van een opstel. Zijn ware passie was journalistiek, maar om een aantrekkelijke achtergrond te creëren voor de arbeidsmarkt, koos Karel voor de studies rechten. “Ik dacht ‘hoe beter het diploma, hoe groter de kans aan de slag te kunnen bij bijvoorbeeld Knack of De Standaard.’ Dat is ook zo gebleken achteraf. Al was een diploma rechten uiteraard een mooi vangnet als plan A niet slaagde. Ik hield de deur open voor diplomatie”, verduidelijkt Karel.

Naast die van journalist draagt Karel ook de titel van auteur. In zijn repertoire van 25 boeken situeren de meeste zich in de bedrijfseconomische sfeer, gaat er een vijftal over geschiedschrijving en bevinden zich vier boeken in de politieke sfeer. Het zijn conceptuele boeken over Herman De Croo, Mark Eyskens, Louis Tobback en Bart De Wever waarbij Karel hun mening vraagt over verschillende thematieken en hun levenswijsheden. “Ik zoek mensen die in enkele bevattelijke zinnen ongelooflijke dingen kunnen zeggen. Uitspraken die binnenkomen. Geen dooddoeners of het intrappen van open deuren, maar echte originele uitspraken”, zegt Karel.

Hoewel zijn jubileumboek nog maar net af is, is hij intussen bezig aan zijn 26ste boek, een verhaal over Willy Naessens en zijn visie op ondernemerschap. Elke dag vind je hem aan zijn bureau, met evenveel enthousiasme zoals de eerste dag. “Ik zeg altijd ‘ik heb nog nooit gewerkt in mijn leven’. Ik doe mijn passie en dat wens ik iedereen toe”, besluit Karel.

Het boek ‘Het fabuleuze lot van een Vlaamse bankier’ kost 20 euro en kan besteld worden viak.cambien@telenet.be of in de conceptstore Byttebier (Jozef Vandaleplein 7a, Kortrijk).