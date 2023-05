Kachtemse Kimberly schrijft boek ‘ÉN-ÉN’ voor MPP’s

Kimberly Nuyttens uit Kachtem is een MPP, een multi-passionate professional. Geïnspireerd door haar eigen ervaringen bracht ze een boek uit om andere MPP’s proactief te helpen in hun zoektocht naar hun ideale ÉN-ÉN, hun ideale loopbaanmix.

“Het boek is uit sinds eind maart en kan enkel online gekocht worden op www.en-en.be”, opent de 36-jarige Kimberly Nuyttens uit Kachtem. “Ik merkte dat ik mensen kon inspireren tijdens een-op-eengesprekken en wou heel graag nog meer mensen bereiken. Dat doel heb ik bereikt door dit boek te schrijven.”

Het is een non-fictie boek dat onder de categorie management valt. “Het is mijn eigen verhaal, het belicht het concept doorheen de tijd en gaat in op de mindset, de support en de durf die nodig zijn om je volle potentieel te benutten. Én-én denken vormt de belangrijkste sleutel om die mix van passies en talenten in de wereld te zetten op een manier die voor jou werkt. De ervaringsverhalen van verschillende andere MPP’s op zoek naar hun ideale én-én, geven nog een extra duwtje in de rug om je eigen creatieve reis uit te stippelen. Misschien wordt het een hobbelig parcours vol bochten en bulten, maar sowieso een avontuur dat je leven zal veranderen en meer dan de moeite waard is.”

hobbelige zoektocht

“Ik haalde mijn inspiratie uit mijn eigen struggles, mijn eigen zoektocht. Er bestaat quasi geen Nederlandstalige literatuur rond het topic en ik wist dat mocht ik zo’n boek gehad hebben tijdens mijn zoektocht, dat ik daar heel wat aan gehad zou hebben. Nu heb ik alles op mijn eentje moeten uitvogelen en voelde ik me vooral alleen in die strijd om verder te denken dan de gekende vakjes en hokjes.”

“Er zijn véél méér MPP’s dan we denken. Tijdens mijn interviews met de mensen in het boek, zag je een glinstering in hun ogen toen het kind eindelijk een naam kreeg en ze zich ergens deel van voelden. Niet alleen particulieren kunnen baat hebben bij het boek, maar ook bedrijven in deze heersende war for talent. Als ze deze profielen beter (h)erkennen,, kunnen ze ze beter aantrekken en ook aan boord houden.” (RV)