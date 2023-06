Journalist Steven Decraene stelt nieuw boek voor in Huize Lucia in Stasegem

Zondag stelde VRT-journalist Steven Decraene zijn boek ‘En Route: van grandeur tot gilets jaunes, van Elysée tot banlieue’ voor. Hij deed dit in Huize Lucia, het vroegere oude boerderijtje van zijn oom en tante in Stasegem.

Steven Decraene (46) volgt sinds 2015 Frankrijk op de voet voor de VRT. Hij doorkruist het land, steeds ‘en route’, om verslag uit te brengen van presidentsverkiezingen, stakingen en rellen, overstromingen en aanslagen tot evenementen groot en klein.

Zo leerde hij het land door en door kennen. De grandeur van het Elysée, de Tour, het verleden. Het uitgesproken Frans-zijn van Frankrijk, de Académie, het chauvinisme, de liefde voor ‘la république’. De schoonheid van de cultuur, het landschap en de levenskunst. Maar ook het problematische en radicale Frankrijk met zijn eeuwige opstandigheid, zijn worsteling met extreemrechts, zijn gevecht om een wereldmacht te blijven, zijn ‘laïcité’ versus de islam.

“Frankrijk is een mooi land, maar soms ingewikkeld. (lacht) Het boek gaat over geschiedenis en politiek, over grandeur en problemen. Ook over hun kleine en grote kantjes en hun specifieke woordenschat en zinsbouw. Ik wil het echte Frankrijk tonen met de nodige dosis humor en af en toe een dubbel bodem”, vertelt Steven, die voor de voorstelling van zijn boek meer dan 50 geïnteresseerden op bezoek kreeg: van familie tot goede vrienden en VRT-collega’s van radio en televisie. Zo onder meer zijn mama en haar vriend, zijn nonkels en tantes, neefjes en nichtjes en collega-journaliste Veerle Deblauwe en productieleider Orfée Geldof van Radio 2 West-Vlaanderen, Sam van Ter Zake en tv-reporter Tijs Mauro. Ook vrienden uit Frankrijk. “We doorliepen samen de Kulak in Kortrijk en in Leuven en de Nieuwsdienst in Brussel. Sindsdien zijn we echte vrienden”, aldus Tijs Mauro.

Ook zijn mama haalt herinneringen op. “Hij was een jaar of 8 en zat naar het tv-nieuws te kijken. Plots gingen zijn ogen wijder open en hij zei ‘Daar wil ik gaan werken’, terwijl hij met zijn vingertje naar het scherm wees. Ik ben dat nooit vergeten”, zegt de mama. “De grootste impact op mijn jonge bestaan was de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1980 en het Heizeldrama in 1985. Ik was toen 9 jaar en dat is me altijd bijgebleven”, besluit Steven Decraene.